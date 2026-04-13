14:01, 13 апреля 2026Мир

Шансы возвращения к войне после провала переговоров США и Ирана оценили

В США исключили возвращение к войне после тупика в переговорах с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Тупиковая ситуация в переговорах США и Ирана в Исламабаде не означает автоматического возвращения к войне. Об этом The Washington Post сообщили источники, близкие к диалогу.

По данным собеседников, блокада является тактикой экономического давления, а не военной. Президент США Дональд Трамп не заинтересован в дальнейшем вооруженном конфликте, поскольку выгоды ограничены, а риски, по выражению финансовых трейдеров, «в конце временной линии» слишком велики.

Вместо эскалации американский лидер намерен зажать ослабленный санкциями Иран в экономические тиски. Цель Трампа — вынудить руководство страны выбрать другой курс в рамках крупной всеобъемлющей сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

