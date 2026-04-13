США начали блокаду Ормузского пролива

Центральное командование армии США начало блокаду Ормузского пролива

Центральное командование армии США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива в соответствии с поручением президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

«В соответствии с указом президента силы CENTCOM начнут блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск)», — говорится в сообщении на сайте командования.

CENTCOM также заверило, что не будет препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в порты других стран Персидского залива и из них. Американские военные также посоветовали торговым судам заранее выходить на связь по специальному каналу при движении в Оманском заливе и при приближении к Ормузскому проливу.

Днем 13 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил о последствиях блокировки Ормузского пролива. Официальный представитель Кремля также напомнил, что Россия сохраняет в силе предложение принять весь обогащенный Ираном уран.

Ранее пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия» полковник Эбрагим Зольфагари заявил, что Иран считает незаконной морскую блокаду со стороны США. Он предупредил, что безопасность портов в Персидском и Оманском заливах будет гарантирована «либо всем, либо никому».