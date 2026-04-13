В Кремле предупредили о последствиях блокировки Ормузского пролива

Песков: Блокада Ормузского пролива навредит международным рынкам энергоресурсов

Международные рынки энергетических ресурсов испытают негативное влияние из-за блокады Ормузского пролива со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

По его словам, такой прогноз можно сделать с большой долей уверенности. Кроме того, он напомнил, что Россия сохраняет в силе предложение принять весь обогащенный Ираном уран. Однако оно до сих пор осталось невостребованным.

«Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана», — заявил Песков.

До этого официальный представитель главного внешнеполитического ведомства Китая Го Цзякунь заявил, что свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира. Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала план президента США Дональда Трампа по блокаде Ормузского пролива «бессмыслицей». Против блокады Ормузского пролива высказался и премьер-министр Великобритания Кир Стармер.