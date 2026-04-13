Союзник США выступил против блокады Ормузского пролива

Стармер: Великобритания выступает против блокады Ормузского пролива

Великобритания выступает против инициированной США блокады Ормузского пролива. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер, передает Reuters.

«На мой взгляд, крайне важно, чтобы [Ормузский] пролив был открыт, полностью открыт, и именно на это мы направляли все свои усилия в последние несколько лет и будем продолжать это делать», — сказал он.

Стармер подчеркнул, что Британия, несмотря на все оказываемое на нее давление, не позволит втянуть себя в войну с Ираном.

11 апреля Соединенные Штаты и Иран провели переговоры в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув соглашения с Тегераном.

По окончании переговоров президент США Дональд Трамп объявил, что 13 апреля Соединенные Штаты заблокируют Ормузский пролив. По его словам, морская блокада коснется судов, входящих и выходящих из иранских портов.