В Испании резко раскритиковали решение Трампа по Ормузскому проливу

Роблес: Идея Трампа о блокаде Ормузского пролива является бессмысленной

Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала план президента США Дональда Трампа по блокаде Ормузского пролива «бессмыслицей». Об этом сообщает BFM.

«Это еще один эпизод в нисходящей спирали, в которую втянут мир», — сказала глава оборонного ведомства. Она подчеркнула, что испанское правительство выступает против конфликта и опасается его экономических последствий.

Роблес добавила, что Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытаются навязать международному сообществу свои правила и Мадрид не может этого принять. Министр отметила, что Испания не поддерживает эскалацию в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.