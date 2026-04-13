12:59, 13 апреля 2026Мир

В Испании резко раскритиковали решение Трампа по Ормузскому проливу

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала план президента США Дональда Трампа по блокаде Ормузского пролива «бессмыслицей». Об этом сообщает BFM.

«Это еще один эпизод в нисходящей спирали, в которую втянут мир», — сказала глава оборонного ведомства. Она подчеркнула, что испанское правительство выступает против конфликта и опасается его экономических последствий.

Роблес добавила, что Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытаются навязать международному сообществу свои правила и Мадрид не может этого принять. Министр отметила, что Испания не поддерживает эскалацию в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени. Также он рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Развеян главный миф об автомобилях из Китая

    «Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Все новости
