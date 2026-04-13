10:35, 13 апреля 2026Мир

Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

Зольфагари: Иран считает незаконной морскую блокаду со стороны США
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Иран считает незаконной морскую блокаду со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари, сообщает Tasnim.

«Ограничения преступной Америки на морское движение судов в международных водах являются незаконным действием и проявлением морского пиратства», — сказал он.

По его словам, Тегеран предупреждает, что безопасность портов в Персидском и Оманском заливах будет либо для всех, либо ни для кого.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что начнет морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Уточняется, что ограничения судоходства начнутся в понедельник, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени.

