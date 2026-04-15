Что нужно знать о каршеринге в Москве в 2026-м: от самых безопасных марок авто до штрафов за аварии и мусор
Что изменилось каршеринге Москвы в 2026 году
Стоимость каршеринга в России выросла на 12%. Средний чек по итогам 2025 года поднялся до 629 рублей, а в начале 2026 года составил уже 719 рублей, подсчитала «Платформа ОФД». Цены растут из-за инфляции, подорожания запчастей и обслуживания машин.
При этом водители все чаще берут авто для длительных поездок: среднее время аренды достигло полутора часов.
Стало меньше аварий с каршерингом. По данным московских властей, в январе — феврале число ДТП с каршеринговыми авто сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Утверждается, что снизить аварийность помогли:
Обязательная верификация пользователей через Mos ID. Ее ввели с сентября 2025 года. Проверка пользователей помогает заранее запрещать аренду злостным нарушителям дорожных правил.
Штрафы за опасную езду.
По моему мнению, основные причины подорожания поездок — это удорожание автомобилей, дорогое финансирование и рост расходов на обслуживание. Из-за этого короткие поездки стали менее выгодными, поэтому в моменте лучше использовать подписки или пакеты.
По словам Торохова, спрос на каршеринг в России растет из-за платных парковок, погоды и высоких цен на личные авто.
Парковку каршеринга во дворах попросили запретить. С таким предложением выступил зампред партии «Новые люди», депутат Мосгордумы Александр Даванков.
По его словам, из-за каршеринговых машин люди не могут парковать личные авто во дворах. А еще они мешают убирать снег, а в экстренных ситуациях их сложно убрать с определенного места, считает депутат.
В Москве сменился лидер по размеру автопарка Раньше почти половина каршеринговых авто в Москве приходилась на «Делимобиль». Но во второй половине 2025 года «Яндекс Драйв» стал быстро наращивать свой автопарк. К началу года он вырос на 27%, до 12 500 машин. По словам издателя проекта «Трушеринг» Юрия Николаева, это уже больше, чем у «Делимобиля».
Условия и правила каршеринга в 2026 году
Возраст и права
Большинство компаний пускают за руль новичков без стажа сразу после получения прав.
Сервисы «Яндекс Драйв», «Делимобиль» и «Ситидрайв» разрешают регистрацию с 18 лет. BelkaCar требует, чтобы водителю было минимум 19 лет со стажем от одного года, а для бизнес-класса — от 20 лет. Самые строгие условия у сервиса Voron: здесь ждут пользователей от 21 года со стажем не менее трех лет.
Запреты
В салонах арендных авто запрещено:
- курить (в том числе вейпы);
- перевозить пачкающиеся предметы;
- перевозить крупных животных без специальных переносок.
Также нельзя использовать легковые авто как такси, возить на них грузы тяжелее нормы или буксировать другие машины.
Выезд за пределы разрешенных зон и парковка на газонах приведут к крупным штрафам и блокировке аккаунта.
Штрафы
За любое нарушение ПДД водителю придется заплатить дважды: штраф государству и комиссию оператору за администрирование этого штрафа. Если инспектор ГИБДД выпишет постановление на месте, комиссию не возьмут. Но, если нарушение зафиксировала камера, сервис спишет деньги с привязанной карты автоматически, прибавив к сумме свой процент.
Тарифы
Стоимость каршеринга зависит от класса автомобиля, времени суток и текущего спроса.
Цены на бюджетные модели в поминутном тарифе варьируются в диапазоне 7–15 рублей за минуту движения. Аренда премиальных машин и электрокаров обойдется дороже — от 20 до 90 рублей за минуту.
Режим ожидания в среднем стоит от 3,5 до 11 рублей.
На итоговый счет также влияет личный рейтинг водителя. Пользователям с низким баллом поездки обходятся дороже.
Далее расскажем подробнее, какие условия и машины у каждого из самых крупных операторов каршеринга в Москве.
«Яндекс Драйв»
Автопарк
Оператор дает в аренду машины пяти основных категорий:
- На каждый день: Hyundai Creta и Solaris, Nissan Qashqai, Renault Kaptur, KIA Rio X-Line, Škoda Octavia и Rapid, Volkswagen Polo.
- На каждый день +: Audi A3 и Q3, BMW X1, BMW 320d, Genesis G70, Toyota RAV4.
- Праздник: BMW 520i, Mercedes E200, Mercedes-Benz S-класса (доступен с 18 апреля).
- Молния: электромобили Nissan Leaf и новые UMO 5.
- Легенда: классические маслкары Ford Mustang 1965 и 1969 годов.
Автомобили Mercedes, Москвич 3e, Tank и Hongqi H5 II дают только тем, кому уже исполнилось 26 лет. У них также должно быть более 30 км общего пробега в «Яндекс Драйве», а рейтинг профиля вождения от 42 и выше.
Страхование и ответственность
В стоимость аренды уже включены полисы ОСАГО и КАСКО. Если водитель попал в аварию по своей вине или виновник не установлен, он возмещает ущерб в пределах фиксированной суммы:
- 100 000 ₽ — для большинства моделей.
- 130 000 ₽ — для электромобилей «Москвич 3е».
- 200 000 ₽ — для внедорожников Tank 300 и Tank 500.
Если ущерб меньше этих сумм, водитель оплачивает только реальную стоимость ремонта. А еще есть опция «Полное спокойствие», которая за доплату снимает с человека финансовую ответственность при ДТП.
Комиссии и штрафы
За любой штраф ГИБДД, зафиксированный камерой, «Яндекс Драйв» берет 10% от суммы штрафа, но не менее 150 рублей.
Помимо оплаты штрафа в ГИБДД пользователь обязан выплатить сервису внутренние взыскания за нарушение правил договора.
|Вид нарушения
|Размер штрафа
|Повреждение или отключение следящего оборудования
|До 400 000 ₽
|Передача руля другому лицу
|От 50 000 до 200 000 ₽
|Использование машины в ненадлежащих целях (такси, обучение)
|От 10 000 до 150 000 ₽
|Дрифтование или опасная езда
|110 000 ₽
|Вождение в состоянии опьянения
|От 100 000 ₽
|Парковка на газоне
|До 100 000 ₽
|Выезд за пределы разрешенной зоны
|До 30 000 ₽
|Завершение аренды в неположенном месте
|От 7000 до 25 000 ₽
|Потеря документов на машину (СТС, страховка)
|От 3000 до 20 000 ₽ + расходы на восстановление
|Удаление брендированных наклеек с кузова
|От 5000 до 15 000 ₽
|Курение или «парение» в салоне
|От 2000 до 7000 ₽
|Грязный салон (мусор, пятна на обивке)
|2000–5000 ₽ + расходы на химчистку
|Проколотое или поврежденное колесо
|От 1500 ₽
Ситидрайв
Автопарк
Компания сдает в аренду авто четырех категорий:
Электромобили: Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 и ID.6, Skywell ET5, а также отечественный «Москвич 3 электро».
Эконом: Kia Rio и Rio X-line, Skoda Rapid, Volkswagen Polo VI, Changan Alsvin, Chery Tiggo 4 и 4 Pro.
Комфорт: Changan UNI-V, UNI-T и UNI-S, GAC GS3, Haval H3, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Geely Emgrand 7, Chery Arrizo 8, Chery Tiggo 7 Pro и 7 Pro Max, Omoda C5 и S5, Jac JS6 и JS4, Haval Jolion Elite, Nissan Qashqai, «Москвич 3».
Премиум: Exeed TXL.
Страхование и ответственность
Базовая страховка уже входит в стоимость аренды. Если водитель виноват в ДТП, сумма выплат сервису зависит от категории машины:
- До 100 000 ₽ — для категории «Эконом».
- До 120 000 ₽ — для «Комфорта».
- До 160 000 ₽ — для «Премиума».
- До 200 000 ₽ — для электромобилей.
Есть еще опция «Полное спокойствие» — это расширенная страховка. Она освобождает от выплат при аварии, даже если виноват водитель. Стоит примерно 30% от цены поездки (при этом «Ситидрайв» дает небольшую скидку на сам тариф).
Опция доступна водителям со стажем от 2 лет, рейтингом выше 10 и пробегом в «Ситидрайве» более 30 км. Но помните, что во время поездки изменить тип страховки нельзя.
Комиссия за администрирование штрафов ГИБДД
С любого административного штрафа ГИБДД сервис берет 20%, но не менее 99 рублей.
Штрафы от оператора
Если вы не соблюдаете правила договора, сервис применяет систему внутренних штрафов.
|Вид нарушения
|Размер штрафа
|Повреждение или отключение следящего оборудования
|До 400 000 ₽
|Передача руля другому лицу
|От 50 000 до 200 000 ₽
|Вождение в состоянии опьянения
|От 100 000 ₽
|Дрифтование или использование авто не по назначению
|110 000 ₽
|Завершение аренды на газоне
|До 100 000 ₽
|Использование машины в коммерческих целях (такси, доставка)
|От 10 000 до 150 000 ₽
|Выезд за пределы разрешенной зоны
|До 30 000 ₽
|Завершение аренды в неположенном месте
|От 7000 до 25 000 ₽
|Потеря документов на машину (СТС)
|От 3000 до 20 000 ₽
|Удаление брендированных наклеек
|От 5000 до 15 000 ₽
|Курение или вейпинг в салоне
|От 2000 до 7000 ₽
|Грязный салон (мусор, пятна)
|От 2000 до 5000 ₽ + расходы на химчистку
|Прокол колеса
|От 1500 ₽
«Делимобиль»
Автопарк
В Москве у оператора можно арендовать авто трех категорий:
- Комфорт: Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed LX FL, Exeed LX, Omoda C5.
- Эконом: Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 4, JETTA VS5, Geely Emgrand, KIA Rio X.
- Без оклейки: VW Polo, KIA Rio X, Kia Rio X-Line, VW Polo VI, Nissan Qashqai.
В «Делимобиле» для водителей, которые часто стоят в пробках, действует специальный тариф. При его использовании время ожидания в пробке стоит дешевле, чем при обычном поминутном тарифе.
Страхование и ответственность
В базовом тарифе водитель сам оплачивает ремонт, если виноват в аварии. Жизнь и здоровье всех, кто находится в салоне, сервис страхует за свой счет — пользователю за это доплачивать не нужно.
У сервиса также есть опция «Подстраховка», она доступна водителям от 19 лет со стажем от года. Вот что она дает, если в аварии виноват водитель каршеринга:
- За дополнительные 10% к цене поездки вы платите только половину стоимости ремонта.
- За дополнительные 20% к цене поездки сервис полностью оплатит ремонт.
Однако страховка не сработает, если вы передали руль другому человеку, скрылись с места аварии или грубо нарушили правила: проехали на красный или выехали на встречную.
Комиссия за администрирование штрафов ГИБДД
С любого административного штрафа ГИБДД «Делимобиль» берет 10%, но не менее 199 рублей.
Штрафы от оператора
За несоблюдение правил договора «Делимобиль» выставляет внутренние штрафы.
|Вид нарушения
|Размер штрафа
|Вождение в нетрезвом виде
|110 000 ₽
|Передача руля другому лицу
|55 000 ₽
|Передача руля пьяному
|220 000 ₽
|Дрифт или опасная езда
|110 000 ₽
|Выезд за пределы зоны обслуживания
|30 000 ₽
|Превышение скорости более 150 км/ч
|20 000 ₽
|Потеря документов на машину
|20 000 ₽
|Езда по обочине
|15 000 ₽
|Курение или парение в салоне
|7000 ₽
|Неправильная парковка
|4000 ₽
|Потеря коврика, щетки или детского кресла
|4000 ₽
|Повреждение фирменной оклейки (винила)
|5000 ₽
|Грязь в салоне
|От 200 до 5000 ₽
|Мусор в машине
|500 ₽
BelkaCar
Автопарк
У оператора можно взять машины следующих категорий:
- BelkaCar X: Solaris KRX (ранее известный как Kia Rio X), Solaris HS (преемник Hyundai Solaris), BAIC U5 Plus, Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Haval Jolion, Москвич 3, Solaris HC , Exeed LX.
- «Belkacar Плюс»: Exeed TXL (требует возраста от 25 лет и 5 лет стажа), Haval Dargo и BAIC X55.
Страхование и ответственность
Во всех тарифах уже учтена стоимость полисов ОСАГО и КАСКО. При аварии не по вашей вине ничего платить не нужно. Если же виновником признают водителя, сумма возмещения будет зависеть от тяжести повреждений.
Страховка полностью аннулируется, если вы передадите руль другому человеку — в этом случае придется оплатить ремонт за свой счет.
Комиссия за администрирование штрафов ГИБДД
Размер комиссии в BelkaCar плавающий: чем выше сумма штрафа от ГИБДД, тем больше придется доплатить сервису.
|Сумма штрафа ГИБДД
|Размер комиссии
|До 600 ₽
|170 ₽
|От 601 до 1500 ₽
|225 ₽
|От 1501 до 2500 ₽
|375 ₽
|От 2501 до 3000 ₽
|450 ₽
|От 3001 до 4500 ₽
|675 ₽
|От 4501 до 6000 ₽
|1000 ₽
|Свыше 6001 ₽
|1500 ₽
Штрафы от оператора
Сервис имеет собственную систему штрафов.
|Вид нарушения
|Размер штрафа
|Повреждение или отключение следящего оборудования
|До 400 000 ₽
|Передача руля другому лицу
|От 50 000 до 200 000 ₽
|Вождение в нетрезвом виде
|От 100 000 ₽
|Курение или вейпинг в салоне
|От 2000 до 7000 ₽
|Грязный салон (мусор, пятна)
|От 2000 до 5000 ₽ + расходы на химчистку
|Потеря документов на машину (СТС)
|От 3000 до 20 000 ₽
|Завершение аренды в неположенном месте
|От 7000 до 25 000 ₽
|Парковка на газоне
|До 100 000 ₽
|Проколотое колесо
|От 1500 ₽
|Удаление брендированных наклеек
|От 5000 до 15 000 ₽
Voron
Автопарк
У сервиса можно арендовать только люксовые авто:
- Седаны и купе: Audi A5 и A6, BMW 3 и 5 серии, Mercedes-Benz C- и E-класса, Porsche Panamera.
- Внедорожники: BMW X5 и X6, Porsche Cayenne и Macan, Range Rover, Lexus LX, Toyota Land Cruiser 200.
- Экзотика и электрокары: Ford Mustang, Tesla Model 3 и Model X, Zeekr 001.
Машину бесплатно пригоняют по адресу за 30–90 минут (услуга доступна для часовых поездок). Депозит можно вернуть через 48 часов после последней поездки или оставить на балансе.
Страхование и ответственность
Все машины застрахованы, но в случае ДТП по вашей вине придется оплатить ущерб в пределах установленного лимита. Если вы не нарушали правила, сумма выплаты не превысит размер страхового депозита.
Однако страховка аннулируется, если водитель сел за руль пьяным или передал управление другому человеку.
Штрафы от оператора
За нарушения правил сервиса предусмотрены жесткие штрафы.
|Вид нарушения
|Размер штрафа
|Передача руля другому лицу
|От 50 000 до 200 000 ₽
|Повреждение следящего оборудования
|До 400 000 ₽
|Вождение в нетрезвом виде
|От 100 000 ₽
|Курение в салоне
|До 7000 ₽
|Потеря документов (СТС, страховка)
|От 3000 до 20 000 ₽
|Неправильное завершение аренды (вне зоны)
|От 7000 до 25 000 ₽
|Парковка на газоне
|До 100 000 ₽
|Использование в коммерческих целях (такси)
|От 10 000 до 150 000 ₽
|Грязный салон
|До 5000 ₽ + химчистка
Какую машину для каршеринга выбрать: топ и антитоп от эксперта
Классические седаны Hyundai Solaris (сейчас — Solaris HS) и Kia Rio остаются самыми надежными машинами московского каршеринга, отметил генеральный директор Migtorg Александр Коротков.
В отличие от современных китайских конкурентов, они выдерживают огромные нагрузки.
В этих авто нет хрупких вариаторов и капризных роботов: классический гидромеханический автомат выдерживает каршеринговые нагрузки с запасом. Подвеска энергоемкая и дешевая в ремонте — заменить стойку стабилизатора или наконечник рулевой тяги можно за пару часов и без космических чеков. Даже в 2026 году рынок позволяет чинить эти седаны быстро и дешево. Операторы до сих пор не спешат избавляться от остатков парков Solaris и Rio.
С антирейтингом ситуация сложнее, говорит эксперт. Откровенно плохих машин нет, но некоторые модели в каршеринге показывают себя хуже остальных.
Renault Arkana
На первый взгляд, это идеальный кандидат для каршеринга: стильный дизайн, высокий клиренс и оцинкованный кузов. Но его уязвимое место — вариатор.
При спокойной езде он проходит 200–250 тысяч км, но в каршеринге с рывками, пробуксовками и перегревами из-за неразумных водителей ресурс сокращается катастрофически. Капитальный ремонт вариатора обойдется в 200 000 рублей, а замена — от 300 000 рублей. Еще один минус — это редкие и дорогие кузовные запчасти (капот, крылья). Из-за санкций даже легкое ДТП может стать поводом списать авто.
Chery Tiggo 4
Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 может разочаровать качеством отделки салона и слабой подвеской. Машину часто приходится ремонтировать уже на пробеге в 50 тысяч километров.
Дешевый пластик в салоне легко царапается и быстро портится. Особенность строения подвески автомобиля может привести к полной ее переборке уже на пробеге в 50 тысяч километров. Двигатель 1.5 турбо с цепью ГРМ, кстати, не терпит плохого масла и дешевого низкооктанового топлива. При этом стоимость обслуживания у дилера держится на уровне дорогих европейских марок.
Changan Alsvin
По словам эксперта, этот седан пришел на смену Hyundai Solaris и Kia Rio, но зарекомендовал себя значительно хуже.
Чисто по характеристикам Changan кажется достойной альтернативой корейским маркам: клиренс выше 160 мм, атмосферный двигатель (что редкость для современного Китая) и богатое оснащение. Однако в реальной эксплуатации Alsvin парадоксально хрупок.
Подвеска, скопированная с устаревших японских платформ, не выдерживает российских ям: стойки стабилизатора меняются каждые 15 000 км, а шаровые опоры начинают стучать уже к 30 000 км. Отдельная боль — роботизированная коробка передач AMT. В каршеринге люди ездят агрессивно, дергают селекторы, давят газ в пол на месте — мехатроники перегреваются и выходят из строя каждые 20–30 тысяч км. Замена коробки съедает всю прибыль от машины за полгода.
Коротков добавил, что кондиционер у Alsvin слабый для душного города, а тормозная система требует замены колодок каждые 10–15 тысяч км против обычных 25–30 тысяч у конкурентов.
