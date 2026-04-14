Россиян ждет дополнительный выходной — но не всех. Каким регионам повезло больше всего
Когда и где будет дополнительный выходной в апреле
Дополнительный нерабочий день в апреле объявили в 9 российских регионах — в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей).
Радоница — день особого всецерковного поминовения усопших, установленный Русской православной церковью. Всегда приходится на девятый день после Пасхи, вторник Фоминой (следующей после Светлой) седмицы.
В этот день верующие делят радость праздника Воскресения Христова с родными и близкими, умершими в надежде на вечную жизнь.
Нерабочий день на Радоницу
|Регион
|Дата
|Адыгея
|21 апреля 2026 года
|Кабардино-Балкария
|21 апреля 2026 года
|Карачаево-Черкесия
|20 апреля 2026 года
|Краснодарский край
|21 апреля 2026 года
|Ставропольский край
|21 апреля 2026 года
|Брянская область
|21 апреля 2026 года
|Иркутская область
|21 апреля 2026 года
|Пензенская область
|21 апреля 2026 года
|Саратовская область
|21 апреля 2026 года
Какие еще дополнительные выходные есть в российских регионах
Дополнительные нерабочие дни есть почти в 30 российских субъектах. Чаще всего их устанавливают по религиозным или национальным поводам.
Нерабочие (праздничные) дни в субъектах РФ
|Субъект
|Нерабочие (праздничные) дни
|Особенности
|Адыгея
|Ураза-Байрам — 20 марта 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Радоница — 21 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Курбан-Байрам — 27 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом
|-
|День образования республики — 5 октября 2026 года
|-
|Алтай
|Чага-Байрам — 21 февраля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, в конце зимы
|День образования республики — 3 июля 2026 года
|-
|Башкирия
|Ураза-Байрам — 20 марта 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Курбан-Байрам — 27 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом
|-
|День республики — 11 октября 2026 года
|-
|Белгородская область
|День Прохоровского поля — третьего ратного поля России — 12 июля 2026 года
|-
|Брянская область
|Радоница — 21 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|Бурятия
|Праздник Белого месяца Сагаалган — 18 февраля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, в конце зимы
|Дагестан
|Ураза-Байрам — 19–20 марта 2026 года
|Даты устанавливаются ежегодно, весной; 2-3 нерабочих дня
|-
|Пасха — 13 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Радоница — 21 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом
|-
|День конституции республики — 26 июля 2026 года
|-
|-
|День единства народов Дагестана — 15 сентября 2026 года
|-
|Забайкальский край
|Праздник Белого месяца Сагаалган — 18 февраля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, в конце зимы
|Ингушетия
|Ураза-Байрам — 19–21 марта 2026 года
|Даты устанавливаются ежегодно, весной; 3 нерабочих дня
|-
|Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом
|Иркутская область
|Сагаалган — 18 февраля 2026 года
|На территории Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района Иркутской области; дата устанавливается ежегодно, в конце зимы
|-
|Единый день памяти — 21 апреля 2026 года
|-
|Кабардино-Балкария
|Ураза-Байрам — 20 марта 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|День возрождения балкарского народа — 28 марта 2026 года
|-
|-
|Радоница — 21 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|День памяти адыгов (черкесов) — жертв Русско-Кавказской войны — 21 мая 2026 года
|-
|Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом
|-
|День государственности республики — 1 сентября 2026 года
|-
|-
|День адыгов (черкесов) — 20 сентября 2026 года
|-
|Калмыкия
|Цаган Сар — 18 февраля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, в конце зимы
|-
|День рождения Будды Шакьямуни — предварительно 31 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, в конце весны — начале лета
|-
|День республики — 5 июля 2026 года
|-
|-
|Зул — даты пока нет
|Дата устанавливается ежегодно, в первой половине зимы
|-
|День памяти жертв депортации калмыцкого народа — 28 декабря 2026 года
|-
|Карачаево-Черкесия
|День возрождения карачаевского народа — 3 мая 2026 года
|-
|-
|Ураза-Байрам — 20 марта 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Радоница — 20 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом
|Коми
|День республики — 22 августа 2026 года
|Только для бюджетных организаций
|Краснодарский край
|Радоница — 21 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|Крым
|День воссоединения с Россий — 18 марта 2026 года
|-
|-
|Ураза-Байрам — 20 марта 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Пасха — 13 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|День святой Троицы — 1 июня 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, в начале лета
|-
|Курбан-Байрам — 29 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом
|Мордовия
|День 25-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова — 5 августа 2026 года
|-
|Пензенская область
|Единый день поминовения усопших — 21 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|Саратовская область
|Радоница — 21 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|Севастополь
|День возвращения города в Россию — 18 марта 2026 года
|Только для бюджетных организаций
|-
|День основания города — 14 июня 2026 года
|Только для бюджетных организаций
|Северная Осетия
|Первый понедельник праздника Уастырджи (Джеоргуыба) — 23 ноября 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, в ноябре
|Ставропольский край
|Радоница — 21 апреля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|Татарстан
|Ураза-Байрам — 20 марта 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной
|-
|Курбан-Байрам — 27 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом
|-
|День республики — 30 августа 2026 года
|-
|-
|День конституции республики — 6 ноября 2026 года
|-
|Тыва
|Шагаа — 18 февраля 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, в конце зимы – начале весны
|-
|День конституции республики — 6 мая 2026 года
|-
|-
|Наадым — даты пока нет
|Дата устанавливается ежегодно, летом
|-
|День республики — 15 августа 2026 года
|-
|Чечня
|День конституции республики — 23 марта 2026 года
|-
|-
|День мира в республике — 16 апреля 2026 года
|-
|-
|Ураза-Байрам — 19–21 марта 2026 года
|Даты устанавливаются ежегодно, весной; 3 нерабочих дня
|-
|Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 года
|Дата устанавливается ежегодно, весной/летом; до 3 нерабочих дней
|Чувашия
|День республики — 24 июня 2026 года
|-
|Якутия
|День республики — 27 апреля 2026 года
|Только для бюджетных организаций
|-
|День национального праздника Ысыах — 21 июня
|Только для бюджетных организаций
6 вопросов юристам про дополнительные выходные регионах
Нужно ли работать в региональный нерабочий день?
Нет, если на этот день не попадает ваша рабочая смена при сменном или скользящем графике. В остальных случаях это законный дополнительный выходной.
Если работодатель решит вызвать вас на работу в региональный нерабочий день, он должен получить ваше согласие (исключение — чрезвычайная ситуация) и оформить все документально.
Чтобы привлечение к работе в региональный праздник было законным, работодатель обязан оформить приказ о привлечении к работе, иначе рискует получить штраф за нарушение ТК РФ.
Если у компании филиалы в разных регионах, нерабочие дни будут разными?
Да, ориентироваться нужно на ваше фактическое место работы.
Сокращается ли работа в предпраздничный день перед региональным нерабочим днем?
Да, по общему правилу сокращается на 1 час.
Продлевается ли отпуск на региональный нерабочий день?
Да, отпуск продлевается на количество нерабочих дней в регионе. Например, если в субъекте 3 дня отмечают Курбан-байрам, то все 3 дня можно присоединить к отпуску.
Как оплачивается работа в региональный нерабочий день?
Работа в региональный нерабочий день оплачивается, как и в любой другой нерабочий или праздничный день, в двойном размере.
По вашему желанию двойную оплату можно заменить отгулом, которым вы сможете воспользоваться в любое время в течение года. Но даже если вы этого не сделаете, отгул не сгорит — его учтут и компенсируют при увольнении.