Сокращается ли работа в предпраздничный день перед региональным нерабочим днем?

Да, по общему правилу сокращается на 1 час.

Продлевается ли отпуск на региональный нерабочий день?

Да, отпуск продлевается на количество нерабочих дней в регионе. Например, если в субъекте 3 дня отмечают Курбан-байрам, то все 3 дня можно присоединить к отпуску.

Как оплачивается работа в региональный нерабочий день?

Работа в региональный нерабочий день оплачивается, как и в любой другой нерабочий или праздничный день, в двойном размере.

По вашему желанию двойную оплату можно заменить отгулом, которым вы сможете воспользоваться в любое время в течение года. Но даже если вы этого не сделаете, отгул не сгорит — его учтут и компенсируют при увольнении.