14 апреля 2026, 13:09

Россиян ждет дополнительный выходной — но не всех. Каким регионам повезло больше всего

В апреле россиянам подарили дополнительный выходной день — правда, ждет он только жителей 9 регионов страны. Отдыхать там будут из-за Радоницы — православного праздника. Вообще, таких дополнительных выходных в России немало: свои собственные праздники установили почти в 30 субъектах. Где именно работают чуть меньше остальных и когда ждать ближайших нерабочих дней? Рассказываем.
Когда и где будет дополнительный выходной в апреле

Дополнительный нерабочий день в апреле объявили в 9 российских регионах — в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей).

Что за праздник Радоница

Радоница — день особого всецерковного поминовения усопших, установленный Русской православной церковью. Всегда приходится на девятый день после Пасхи, вторник Фоминой (следующей после Светлой) седмицы.

В этот день верующие делят радость праздника Воскресения Христова с родными и близкими, умершими в надежде на вечную жизнь.

Нерабочий день на Радоницу

РегионДата
Адыгея21 апреля 2026 года
Кабардино-Балкария21 апреля 2026 года
Карачаево-Черкесия20 апреля 2026 года
Краснодарский край21 апреля 2026 года
Ставропольский край21 апреля 2026 года
Брянская область21 апреля 2026 года
Иркутская область21 апреля 2026 года
Пензенская область21 апреля 2026 года
Саратовская область21 апреля 2026 года

Какие еще дополнительные выходные есть в российских регионах

Дополнительные нерабочие дни есть почти в 30 российских субъектах. Чаще всего их устанавливают по религиозным или национальным поводам.

Как это работает по закону

Трудовой кодекс дает региональным органам государственной власти право устанавливать дополнительные нерабочие дни. А отдельный федеральный закон позволяет объявлять религиозные праздники нерабочими днями.

Нерабочие (праздничные) дни в субъектах РФ

СубъектНерабочие (праздничные) дниОсобенности
АдыгеяУраза-Байрам — 20 марта 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Радоница — 21 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Курбан-Байрам — 27 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом
-День образования республики — 5 октября 2026 года-
АлтайЧага-Байрам — 21 февраля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, в конце зимы
День образования республики — 3 июля 2026 года-
БашкирияУраза-Байрам — 20 марта 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Курбан-Байрам — 27 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом
-День республики — 11 октября 2026 года-
Белгородская областьДень Прохоровского поля — третьего ратного поля России — 12 июля 2026 года-
Брянская областьРадоница — 21 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
БурятияПраздник Белого месяца Сагаалган — 18 февраля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, в конце зимы
ДагестанУраза-Байрам — 19–20 марта 2026 годаДаты устанавливаются ежегодно, весной; 2-3 нерабочих дня
-Пасха — 13 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Радоница — 21 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом
-День конституции республики — 26 июля 2026 года-
-День единства народов Дагестана — 15 сентября 2026 года-
Забайкальский крайПраздник Белого месяца Сагаалган — 18 февраля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, в конце зимы
ИнгушетияУраза-Байрам — 19–21 марта 2026 годаДаты устанавливаются ежегодно, весной; 3 нерабочих дня
-Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом
Иркутская областьСагаалган — 18 февраля 2026 годаНа территории Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района Иркутской области; дата устанавливается ежегодно, в конце зимы
-Единый день памяти — 21 апреля 2026 года-
Кабардино-БалкарияУраза-Байрам — 20 марта 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-День возрождения балкарского народа — 28 марта 2026 года-
-Радоница — 21 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-День памяти адыгов (черкесов) — жертв Русско-Кавказской войны — 21 мая 2026 года
-Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом
-День государственности республики — 1 сентября 2026 года-
-День адыгов (черкесов) — 20 сентября 2026 года-
КалмыкияЦаган Сар — 18 февраля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, в конце зимы
-День рождения Будды Шакьямуни — предварительно 31 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, в конце весны — начале лета
-День республики — 5 июля 2026 года-
-Зул — даты пока нетДата устанавливается ежегодно, в первой половине зимы
-День памяти жертв депортации калмыцкого народа — 28 декабря 2026 года-
Карачаево-ЧеркесияДень возрождения карачаевского народа — 3 мая 2026 года-
-Ураза-Байрам — 20 марта 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Радоница — 20 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом
КомиДень республики — 22 августа 2026 годаТолько для бюджетных организаций
Краснодарский крайРадоница — 21 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
КрымДень воссоединения с Россий — 18 марта 2026 года-
-Ураза-Байрам — 20 марта 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Пасха — 13 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-День святой Троицы — 1 июня 2026 годаДата устанавливается ежегодно, в начале лета
-Курбан-Байрам — 29 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом
МордовияДень 25-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова — 5 августа 2026 года-
Пензенская областьЕдиный день поминовения усопших — 21 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
Саратовская областьРадоница — 21 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
СевастопольДень возвращения города в Россию — 18 марта 2026 годаТолько для бюджетных организаций
-День основания города — 14 июня 2026 годаТолько для бюджетных организаций
Северная ОсетияПервый понедельник праздника Уастырджи (Джеоргуыба) — 23 ноября 2026 годаДата устанавливается ежегодно, в ноябре
Ставропольский крайРадоница — 21 апреля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
ТатарстанУраза-Байрам — 20 марта 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной
-Курбан-Байрам — 27 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом
-День республики — 30 августа 2026 года-
-День конституции республики — 6 ноября 2026 года-
ТываШагаа — 18 февраля 2026 годаДата устанавливается ежегодно, в конце зимы – начале весны
-День конституции республики — 6 мая 2026 года-
-Наадым — даты пока нетДата устанавливается ежегодно, летом
-День республики — 15 августа 2026 года-
ЧечняДень конституции республики — 23 марта 2026 года-
-День мира в республике — 16 апреля 2026 года-
-Ураза-Байрам — 19–21 марта 2026 годаДаты устанавливаются ежегодно, весной; 3 нерабочих дня
-Курбан-Байрам — предварительно 27 мая 2026 годаДата устанавливается ежегодно, весной/летом; до 3 нерабочих дней
ЧувашияДень республики — 24 июня 2026 года-
ЯкутияДень республики — 27 апреля 2026 годаТолько для бюджетных организаций
-День национального праздника Ысыах — 21 июняТолько для бюджетных организаций

6 вопросов юристам про дополнительные выходные регионах

Нужно ли работать в региональный нерабочий день?

Нет, если на этот день не попадает ваша рабочая смена при сменном или скользящем графике. В остальных случаях это законный дополнительный выходной.

Если работодатель решит вызвать вас на работу в региональный нерабочий день, он должен получить ваше согласие (исключение — чрезвычайная ситуация) и оформить все документально.

Чтобы привлечение к работе в региональный праздник было законным, работодатель обязан оформить приказ о привлечении к работе, иначе рискует получить штраф за нарушение ТК РФ.

Александра Соловьева
руководитель приоритетных проектов Enforce Law Company

Если у компании филиалы в разных регионах, нерабочие дни будут разными?

Да, ориентироваться нужно на ваше фактическое место работы.

Сокращается ли работа в предпраздничный день перед региональным нерабочим днем?

Да, по общему правилу сокращается на 1 час.

Анна Устюшенко
партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель практики трудового права

Продлевается ли отпуск на региональный нерабочий день?

Да, отпуск продлевается на количество нерабочих дней в регионе. Например, если в субъекте 3 дня отмечают Курбан-байрам, то все 3 дня можно присоединить к отпуску.

Как оплачивается работа в региональный нерабочий день?

Работа в региональный нерабочий день оплачивается, как и в любой другой нерабочий или праздничный день, в двойном размере.

По вашему желанию двойную оплату можно заменить отгулом, которым вы сможете воспользоваться в любое время в течение года. Но даже если вы этого не сделаете, отгул не сгорит — его учтут и компенсируют при увольнении.

