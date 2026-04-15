17:53, 15 апреля 2026Силовые структуры

Полиция раскрыла мужчину-демона в российском храме

В Тульской области пугавший людей в маске демона мужчина получил 3 суток ареста
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: mvdmedia.ru

В Тульской области полиции раскрыла местного жителя, скрывавшегося под маской демона во время крестного хода у храма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Тульской области.

Фигурантом оказался 34-летний житель Тулы. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Свою вину он признал и публично принес извинения.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в ночь на 12 апреля у храма в поселке Михайловском. Тогда он во время пасхального крестного хода надел маску демона и кричал религиозные приветствия, мешая церковному шествию. Священнослужители и прихожане сообщили о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток хулигана, который схватил на улице девушку, закинул ее на плечо и унес.

