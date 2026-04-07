18:57, 7 апреля 2026

Девушку схватили на улице в центре Москвы, закинули на плечо и унесли

Суд арестовал на 15 суток хулигана, закинувшего на плечо девушку в центре Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток хулигана, который схватил на улице девушку, закинул ее на плечо и унес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Подсудимый Илья Фурсов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Суд установил, что утром 5 апреля на улице 1-я Тверская-Ямская он подошел к двум девушкам, схватил одну из них и закинул на плечо. Он понес ее в подземный переход, но пленница вырвалась и убежала.

На заседании Фурсов пояснил, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения и захотел познакомиться. Однако, мужчина выбрал неудачный способ впечатлить девушку — он, по его словам, повел себя как фильме «Кавказская пленница», а затем стал материться, так как его «избранница» сбежала от него.

Ранее сообщалось, что молодой человек нашел оригинальный способ проехать в московском метро, за что получил девять суток ареста.

