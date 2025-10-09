Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 9 октября 2025Бывший СССР

Путин раскрыл подробности авиакатастрофы самолета AZAL

Путин: Две ракеты ПВО России взорвались в нескольких метрах от самолета AZAL
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Две ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) России взорвались в нескольких метрах от самолета авиакомпании Азербайджанские авиалинии (AZAL). Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

«Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах», — приводит агентство слова президента.

Путин отметил, что причины авиакатастрофы самолета AZAL в том числе связаны и с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.

Это первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Точкой отсчета кризиса стала авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний в Казахстане в декабре 2024 года. Тогда между странами начался кризис на уровне чиновников и ведомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости