Путин раскрыл подробности авиакатастрофы самолета AZAL

Путин: Две ракеты ПВО России взорвались в нескольких метрах от самолета AZAL

Две ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) России взорвались в нескольких метрах от самолета авиакомпании Азербайджанские авиалинии (AZAL). Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

«Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах», — приводит агентство слова президента.

Путин отметил, что причины авиакатастрофы самолета AZAL в том числе связаны и с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.

Это первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Точкой отсчета кризиса стала авиакатастрофа самолета Азербайджанских авиалиний в Казахстане в декабре 2024 года. Тогда между странами начался кризис на уровне чиновников и ведомств.