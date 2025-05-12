Алиев не приехал на Парад Победы в Москву. Из-за чего произошло охлаждение отношений России и Азербайджана?

Президент Азербайджана Алиев не посетил Парад Победы в Москве

9 мая 2025 года в Москве прошел Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили лидеры более двух десятков стран из разных частей мира. Изначально был запланирован визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в российскую столицу, однако за пару дней до Парада стало известно об отмене его поездки.

В отношениях между Россией и Азербайджаном наблюдается рост напряженности в последние пять месяцев, несмотря на заключенное Союзническое соглашение, подписанное в 2022 году ровно за два дня до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Как развивались события

Началом напряженности в отношениях двух стран является авиакатастрофа лайнера Embraer 190 авиакомпании Азербайджанских авиалиний (AZAL), произошедшая 25 декабря 2024 года. Он выполнял рейс Баку — Грозный и потерпел крушение в Казахстане, у города Актау.

На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили. Ильхам Алиев в тот день прервал свой визит в Россию для участия в саммите СНГ и вернулся в Азербайджан .

. Тогда же президент Азербайджана созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который выразил ему слова соболезнования в связи с трагедией .

. Через три дня, 28 декабря, Алиев заявил, что самолет AZAL получил повреждения вследствие обстрела с земли. В тот же день он созвонился с Путиным, и тот принес ему извинения за инцидент.

Позже Алиев потребовал от России наказания виновных и выплаты компенсации из-за авиакатастрофы. Он также сказал, что этой трагедии можно было избежать, если бы Россия закрыла часть своего воздушного пространства.

После этого начались скандалы на уровне чиновников. 9 января член Общественной палаты России Владимир Карасев нецензурно оскорбил Алиева. В Баку на это отреагировали словами «о самолете AZAL рассуждает такое далекое от культуры существо, как Карасев».

В феврале Азербайджан сообщил о закрытии Русского дома при Россотрудничестве в Баку . На это отреагировали многие официальные лица, в том числе депутат Госдумы Николай Валуев. Он призвал российские власти обратить внимание на азербайджанскую диаспору в России.

. На это отреагировали многие официальные лица, в том числе депутат Госдумы Николай Валуев. Он призвал российские власти обратить внимание на азербайджанскую диаспору в России. После этих слов Валуеву был запрещен въезд в Азербайджан . Объявление российского депутата персоной нон грата объяснили наличием «оскорбительных заявлений и угроз».

. Объявление российского депутата персоной нон грата объяснили наличием «оскорбительных заявлений и угроз». В первые дни мая депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не пустили в Россию . Как позже стало известно, это связано с его «русофобскими высказываниями». Другой депутат Азербайджана Расим Мусабеков отреагировал на это словами «Россия — не сверхдержава», а выдворение депутата назвал «бездумным шагом».

. Как позже стало известно, это связано с его «русофобскими высказываниями». Другой депутат Азербайджана Расим Мусабеков отреагировал на это словами «Россия — не сверхдержава», а выдворение депутата назвал «бездумным шагом». Через несколько дней, 7 мая, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Ильхам Алиев не приедет на парад Победы в Москву из-за участия в памятных мероприятиях, посвященных его отцу Гейдару Алиеву. Президент Азербайджана публично не объяснял причину отказа.

Расследование крушения лайнера AZAL проводит Казахстан. 12 мая прокуратура республики сообщила, что дело ведется по статье о нарушении правил безопасности и вскоре опубликует окончательный отчет.

В феврале авиационная комиссия Казахстана опубликовала предварительные итоги расследования по декабрьской катастрофе лайнера AZAL. Так, в документе говорится об обнаружении внешних повреждений самолета правильной прямоугольной формы. Кроме того, сказано о фиксации самописцами удара. О причинах этого и о прямых обвинений в адрес кого-либо в отчете не сказано.