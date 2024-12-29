Баку потребовал РФ наказать виновных в крушении самолета под Актау

Алиев: Баку требует РФ наказать виновных в крушении самолета AZAL под Актау

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия должна наказать виновных и выплатить компенсации из-за крушения самолета AZAL. Об этом он сообщил в интервью телеканалу AzTV.

«Мы открыто изложили российской стороне свои требования. (...) Это наши условия», — отметил Алиев.

Также президент Азербайджана отметил, что окончательная версия будет известна после вскрытия черных ящиков. По его словам, Баку не считает, что самолет сбили намеренно.

«А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление», — заявил президент Азербайджана.

Ранее лидеры России и Казахстана обменялись соболезнованиями относительно крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» и условились оставаться в постоянном контакте в связи с расследованием всех обстоятельств инцидента.