В Кремле ответили на вопрос об оскорблении членом ОП Алиева

Пресс-секретарь Песков: В Кремле не знают об оскорблении Алиева членом ОП России

В Кремле не знают об оскорблении президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты России (ОП) Владимиром Карасевым. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Кремль не видел и не слышал оскорбительных слов в адрес Алиева. При этом Песков напомнил, что в вопросах внешней политики необходимо ориентироваться на действия и заявления президента и МИД.

Известно, что Карасев опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на новость, в которой говорилось об обвинениях Алиева в адрес России в связи с авиакатастрофой под Актау. Запись общественника состояла из нескольких слов: «и о ***** (представителях движения ЛГБТ)» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Мы, действительно, не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов», — ответил на вопрос журналистов Песков.

В ходе того же брифинга представитель Кремля заявил, что Россия дорожит отношениями с Азербайджаном.