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13:15, 9 января 2025Бывший СССР

Песков оценил отношения Москвы с Арменией и Азербайджаном

Песков: Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Россия дорожит отношениями как с Арменией, так и с Азербайджаном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва будет делать все для развития отношений с Ереваном и Баку. «Мы дорожим этими отношениями, и мы намерены делать все, что от нас зависит, для того, чтобы и дальше эти отношения развивать», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия также имеет добрые отношения с этими двумя закавказскими республиками.

Ранее кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале интеграции республики в Европейский союз.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с родственниками пассажиров и экипажа разбившегося в Баку лайнера AZAL возложил вину за происшествие на «представителей Российской Федерации».

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