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10:36, 9 января 2025Бывший СССР

Армения поддержала решение о начале присоединении к Евросоюзу

Правительство Армении поддержало инициативу о присоединении к ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу (ЕС). О решении армянского правительства сообщает РИА Новости.

«Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу"», — указано в представленном главой МИД Араратом Мирзояном постановлении кабмина.

Отмечается, что предложение правительства будет передано аппарату Национального собрания Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессию. Это, по его словам, позволило бы Азербайджану сформировать «обоснование» для новой эскалации в регионе.

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