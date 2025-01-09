Армения поддержала решение о начале присоединении к Евросоюзу

Правительство Армении поддержало инициативу о присоединении к ЕС

Кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу (ЕС). О решении армянского правительства сообщает РИА Новости.

«Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу"», — указано в представленном главой МИД Араратом Мирзояном постановлении кабмина.

Отмечается, что предложение правительства будет передано аппарату Национального собрания Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессию. Это, по его словам, позволило бы Азербайджану сформировать «обоснование» для новой эскалации в регионе.