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12:20, 8 января 2025Бывший СССР

Пашинян заявил о попытке Баку спровоцировать Ереван

Пашинян: Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян армянскому госагентству «Арменпресс».

По словам Пашиняна, Азербайджан делает агрессивные заявления для того, чтобы услышать агрессивную реакцию в ответ. Это бы позволило Баку сформировать «обоснование» для новой эскалации в регионе.

Однако премьер-министр Армении отметил, что не пойдет по этому пути и будет дальше придерживаться мирной стратегии.

7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью местным каналам назвал Армению фашистским государством и заявил, что оно не должно быть преградой между Турцией и Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что Армения направила Азербайджану предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения.

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