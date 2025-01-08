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11:23, 8 января 2025Бывший СССР

Пашинян согласился подписать соглашение с Азербайджаном при одном условии

Армения направила Азербайджану предложения по двум пунктам соглашения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Ереван направил Баку предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения и в случае позитивного ответа готов его подписать. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Armenpress.

«Мы предложили решение по двум несогласованным статьям мирного договора и готовы подписать его, если Азербайджан даст положительный ответ», — сказал Пашинян.

Он добавил, что у Азербайджана свое понимание Армении, а Ереван по-своему воспринимает Баку — это и привело к многолетнему конфликту.

Ранее в январе МИД Азербайджана обвинил власти Франции в действиях, подрывающих стабильность в Закавказье. Так в ведомстве отреагировали на слова французского лидера Эммануэля Макрона, который обвинил Азербайджан в нападении на заморские территории, особенно в Новой Каледонии.

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