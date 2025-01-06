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13:10, 6 января 2025Бывший СССР

Алиев потребовал наказания виновных в авиакатастрофе в Актау

Алиев потребовал наказания виновных в крушении самолета AZAL в Актау
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

Виновные в крушении самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в казахстанском Актау должны быть наказаны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Азертадж».

«Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — заявил политик.

Алиев на встрече с семьями экипажа самолета AZAL и выжившими бортпроводниками возложил вину за происшествие на «представителей Российской Федерации», не уточнив, про кого именно идет речь. Президент Азербайджана также потребовал наказания виновных в авиакатастрофе и отметил, что процесс расшифровки «черных ящиков» продолжается.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию. По его словам, правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы приняла решения для обеспечения объективности и непредвзятости расследования.

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