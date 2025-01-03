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08:23, 3 января 2025Бывший СССР

Токаев объяснил отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию

Токаев: черные ящики лайнера AZAL послали в Бразилию для непредвзятого следствия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы с лайнером Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау направила бортовые самописцы (т.н. черные ящики) для расшифровки в Бразилию для обеспечения объективности и непредвзятости расследования. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете «Ана тили».

Он объяснил, что воздушное судно было построено в этой латиноамериканской стране компанией Embraer. Также, добавил глава государства, к следствию подключены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК.

Ранее Военно-воздушные силы Бразилии допустили к расследованию специалистов из трех стран. В страну для участия в расшифровке черных ящиков отправятся эксперты из России, Казахстана и Азербайджана. Результаты расшифровки будут переданы Казахстану.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек.

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