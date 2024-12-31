ВВС Бразилии разрешили трем странам расшифровать черные ящики самолета AZAL

Специалисты из РФ поедут в Бразилию расшифровать черные ящики самолета AZAL

Специалисты из трех стран поедут в Бразилию для участия в расшифровке черных ящиков с потерпевшего катастрофу в Казахстане самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщили в Военно-воздушных силах южноамериканской страны, передает ТАСС.

Уточняется, что к расследованию крушения присоединятся по три эксперта из России, Казахстана и Азербайджана. По завершении работ извлеченные данные будут переданы Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.

Ранее для расследования причин авиакатастрофы под Актау назначили комплексную судебно-трассологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизы. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев подчеркнул, что по итогам следствия будут информировать мировую общественность, придерживаясь международных правил и норм,

Построенный в Бразилии самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек.