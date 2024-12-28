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16:44, 28 декабря 2024Путешествия

Для расследования причин авиакатастрофы под Актау назначили баллистическую экспертизу

Для расследования авиакатастрофы под Актау назначили баллистическую экспертизу
Алина Черненко

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Для расследования причин авиакатастрофы под Актау назначили комплексную судебно-трассалогическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизы. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, его слова приводит Tengrinews.kz.

Политик подчеркнул, что экспертиза должна дать четкие ответы. По ее итогам будут информировать общественность — казахстанскую, и мировую. Обо всех обстоятельствах в ходе расследования специалисты будут докладывать, придерживаясь международных правил и норм, добавил Бозумбаев.

Ранее вице-премьер Казахстана сообщил, что правоохранительные органы России и Азербайджана будут допущены к расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL).

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе семь россиян. 28 декабря президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев созвонились, чтобы подробно обсудить вопросы, касающиеся авиакатастрофы. Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

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