Для расследования причин авиакатастрофы под Актау назначили баллистическую экспертизу

Для расследования авиакатастрофы под Актау назначили баллистическую экспертизу

Для расследования причин авиакатастрофы под Актау назначили комплексную судебно-трассалогическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизы. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, его слова приводит Tengrinews.kz.

Политик подчеркнул, что экспертиза должна дать четкие ответы. По ее итогам будут информировать общественность — казахстанскую, и мировую. Обо всех обстоятельствах в ходе расследования специалисты будут докладывать, придерживаясь международных правил и норм, добавил Бозумбаев.

Ранее вице-премьер Казахстана сообщил, что правоохранительные органы России и Азербайджана будут допущены к расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL).

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе семь россиян. 28 декабря президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев созвонились, чтобы подробно обсудить вопросы, касающиеся авиакатастрофы. Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.