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18:59, 26 декабря 2024Бывший СССР

Правоохранителей РФ и Азербайджана допустят до расследования авиакатастрофы в Актау

Правоохранители РФ и Азербайджана примут участие в расследовании крушения AZAL
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Правоохранительные органы России и Азербайджана будут допущены к расследованию авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) у Актау. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, передает «Казинформ».

«Правоохранительные органы России и Азербайджана (...) к расследованию авиапроисшествия будут допущены», — рассказал Бозумбаев.

По его словам, однако, правоохранители России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию авиапроишествия.

Ранее спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляцией возможную версию обстрела упавшего в Актау самолета Embraer 190. Он призвал дождаться результатов работы специалистов, а необоснованные обвинения в обстреле назвал попыткой разогнать хайп.

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