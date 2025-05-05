Азербайджанского депутата не пустили в Россию из-за русофобии

РИА Новости: Азербайджанского депутата Бадамова не пустили в РФ из-за русофобии

Депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не пустили в Россию из-за русофобии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что причиной запрета на въезд на территорию РФ стали высказывания антироссийской и русофобской направленности. Известно, что Бадамов пытался попасть в Россию 4 мая.

«РФ не сторонник практики "стоп-листов" в отношениях с дружественными странами. Меры в отношении депутата Бадамова, которого не пустили в РФ, носят персональный характер и не влияют на двусторонние отношения», — резюмировал собеседник агентства.