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17:07, 5 мая 2025Бывший СССР

Азербайджанского депутата не пустили в Россию из-за русофобии

РИА Новости: Азербайджанского депутата Бадамова не пустили в РФ из-за русофобии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не пустили в Россию из-за русофобии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что причиной запрета на въезд на территорию РФ стали высказывания антироссийской и русофобской направленности. Известно, что Бадамов пытался попасть в Россию 4 мая.

«РФ не сторонник практики "стоп-листов" в отношениях с дружественными странами. Меры в отношении депутата Бадамова, которого не пустили в РФ, носят персональный характер и не влияют на двусторонние отношения», — резюмировал собеседник агентства.

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