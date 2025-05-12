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12:07, 12 мая 2025Путешествия

Появились подробности расследования крушения лайнера AZAL в Казахстане

После крушения лайнера в Казахстане расследуется нарушение правил безопасности
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Расследование крушения лайнера авиакомпании AZAL под Актау ведется по статье о нарушении правил безопасности. Подробности появились у РИА Новости от Главной транспортной прокуратуры Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что проводят всестороннее расследование случившегося.

13 февраля была опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL. Из нее следует, что экипаж самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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