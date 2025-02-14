Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:52, 14 февраля 2025Путешествия

«Удар сильный, задние кресла там взорвались». Опубликована расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

Опубликована расшифровка переговоров экипажа упавшего самолета AZAL
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Экипаж самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау. Полную расшифровку переговоров публикует Baza.

Записи свидетельствуют, что перед посадкой в Грозном в кабине пилотов была паника: экипаж не был готов к работе в условиях с заглушенным сигналом GPS. Второй пилот признался, что никогда не выполнял NDB заход (заход по приводам). Отмечается, что Росавиация за месяц до ЧП выпускала уведомление для летчиков (НОТАМ) о том, что над территорией России возможны сбои в работе GPS, поэтому пилоты должны уметь использовать другие возможности для захода на посадку.

Диспетчеры три раза спросили у пилотов, все ли в порядке с бортом и планирует ли командир объявить режим чрезвычайной ситуации. Им отвечали, что борт в порядке. Кроме того, информация о столкновении с птицами и взрыве газового баллона в самолете была озвучена командиром воздушного судна. «Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Удар птицы и в кабине два кресла взорвались», — передал он.

Материалы по теме:
Самолет с россиянами потерпел крушение в Казахстане. Большая часть людей на борту погибла. Главное о катастрофе
Самолет с россиянами потерпел крушение в Казахстане.Большая часть людей на борту погибла. Главное о катастрофе
25 декабря 2024
«Немало интересной информации». Лавров намекнул на содержание расшифровки черных ящиков азербайджанского лайнера
«Немало интересной информации». Лавров намекнул на содержание расшифровки черных ящиков азербайджанского лайнера
14 января 2025

Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе AZAL

Не нужно делать скоропалительных выводов о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. «Призываю не торопиться с заключениями, а дождаться окончательных результатов», — заявил дипломат. Он отметил, что расследованием занимаются эксперты из Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России.

Через несколько дней после крушения самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет авиакомпании AZAL получил повреждения вследствие обстрела с земли. Он подчеркнул, что самолет сбили намеренно. В январе он заявил, что катастрофы можно было избежать.

В упавшем самолете нашли посторонние объекты

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании AZAL в Актау. В документе, содержащем 53 страницы, изложены предварительные выводы экспертов, сделанные в том числе на основе анализа данных черных ящиков. В частности, указано, что самописцы зафиксировали удар и срабатывание звуковой сигнализации отключения автопилота. В этот момент упало давление и уровень жидкости в гидросистеме № 3.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Также в ходе расследования были обнаружены внешние повреждения самолета правильной прямоугольной формы в отсеке гидросистемы № 3 и механизме управления стабилизатором. Источник Reuters в Азербайджане заявил, что внешнее воздействие, упомянутое в отчете, могло быть вызвано российской ракетой ПВО класса «земля-воздух».

Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов. Источник RT в авиационных кругах России рассказал, что из-за недопуска к обнаруженным образцам «утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации их как поражающих элементов ракеты ЗРК "Панцирь" нуждаются как минимум в дополнительном изучении».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Удар сильный, задние кресла там взорвались». Опубликована расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

      Шольц пообещал ответить на действия США по Украине

      Трамп оценил разговор с Путиным

      Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Воздушных силах Украины

      В США назвали приоритет для Европы в вопросе Украины

      Женщин предупредили о незаметных признаках наличия проблем с интимным здоровьем

      Учительница занялась сексом со школьником и сама сдалась полиции

      В США заявили о конце «американского века Европы» из-за Трампа

      Трамп анонсировал скорую встречу представителей России и Украины

      Трамп назвал виновного в развязывании конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше