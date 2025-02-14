«Удар сильный, задние кресла там взорвались». Опубликована расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

Опубликована расшифровка переговоров экипажа упавшего самолета AZAL

Экипаж самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау. Полную расшифровку переговоров публикует Baza.

Записи свидетельствуют, что перед посадкой в Грозном в кабине пилотов была паника: экипаж не был готов к работе в условиях с заглушенным сигналом GPS. Второй пилот признался, что никогда не выполнял NDB заход (заход по приводам). Отмечается, что Росавиация за месяц до ЧП выпускала уведомление для летчиков (НОТАМ) о том, что над территорией России возможны сбои в работе GPS, поэтому пилоты должны уметь использовать другие возможности для захода на посадку.

Диспетчеры три раза спросили у пилотов, все ли в порядке с бортом и планирует ли командир объявить режим чрезвычайной ситуации. Им отвечали, что борт в порядке. Кроме того, информация о столкновении с птицами и взрыве газового баллона в самолете была озвучена командиром воздушного судна. «Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Удар птицы и в кабине два кресла взорвались», — передал он.

Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе AZAL

Не нужно делать скоропалительных выводов о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. «Призываю не торопиться с заключениями, а дождаться окончательных результатов», — заявил дипломат. Он отметил, что расследованием занимаются эксперты из Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России.

Через несколько дней после крушения самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет авиакомпании AZAL получил повреждения вследствие обстрела с земли. Он подчеркнул, что самолет сбили намеренно. В январе он заявил, что катастрофы можно было избежать.

В упавшем самолете нашли посторонние объекты

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании AZAL в Актау. В документе, содержащем 53 страницы, изложены предварительные выводы экспертов, сделанные в том числе на основе анализа данных черных ящиков. В частности, указано, что самописцы зафиксировали удар и срабатывание звуковой сигнализации отключения автопилота. В этот момент упало давление и уровень жидкости в гидросистеме № 3.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Также в ходе расследования были обнаружены внешние повреждения самолета правильной прямоугольной формы в отсеке гидросистемы № 3 и механизме управления стабилизатором. Источник Reuters в Азербайджане заявил, что внешнее воздействие, упомянутое в отчете, могло быть вызвано российской ракетой ПВО класса «земля-воздух».

Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов. Источник RT в авиационных кругах России рассказал, что из-за недопуска к обнаруженным образцам «утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации их как поражающих элементов ракеты ЗРК "Панцирь" нуждаются как минимум в дополнительном изучении».