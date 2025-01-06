Алиев заявил о возможности избежать катастрофы в Актау

Алиев: крушения самолета AZAL в Актау можно было избежать

Крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в казахстанском Актау можно было избежать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Report.

«Если бы были своевременно приняты меры (...) и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать», — заявил азербайджанский лидер.

Алиев на встрече с семьями экипажа самолета AZAL и выжившими бортпроводниками заявил о возможности избежать катастрофы в Актау. По мнению политика, предотвратить крушение могло бы закрытие воздушного пространства над городом Грозным и аэропортом, а также соблюдение правил наземного обслуживания авиации.

Ранее президент Азербайджана потребовал наказания виновных в авиакатастрофе в Актау. Политик возложил вину за происшествие на «представителей Российской Федерации», не уточнив, про кого именно идет речь.