В России прокомментировали версию о поражении самолета AZAL из «Панциря»

RT: Россия сообщила о недопуске к образцам посторонних объектов в самолете AZAL

Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в самолете AZAL. Об этом сообщил источник RT в авиационных кругах России.

По его словам, из-за недопуска к обнаруженным образцам «утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации их как поражающих элементов ракеты ЗРК "Панцирь" нуждаются как минимум в дополнительном изучении».

4 февраля министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета возле Актау. В отчете изложены предварительные выводы экспертов, которые были сделаны в том числе на основе анализа данных бортовых самописцев лайнера.

Источник Reuters в Азербайджане заявил, что внешнее воздействие, упомянутое в отчете, могло быть вызвано российской ракетой ПВО класса «земля-воздух».

При этом в официальном отчете нет информации о найденных «посторонних объектах». Указано лишь, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений самолета разной величины и формы. Извлеченные элементы направят на дополнительную судебную экспертизу.