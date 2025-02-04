Казахстан опубликовал фото посторонних объектов в самолете AZAL

Казахстан опубликовал фото посторонних объектов в разбившемся самолете AZAL

Правительственная комиссия Казахстана опубликовала фото посторонних объектов в разбившемся под Актау самолете авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Документ из 53 страниц доступен на сайте Министерства транспорта Казахстана.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления», — утверждается в отчете.

Как сообщается, комиссия по расследованию продолжает детальное обследование повреждений конструкций воздушного судна. Повреждения также были замечены на левом двигателе и левом крыле самолета. Отмечается, что в некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму.

Ранее министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета возле Актау. В отчете изложены предварительные выводы экспертов, которые были сделаны в том числе на основе анализа данных «черных ящиков».