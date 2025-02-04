Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Документ из 53 страниц доступен на официальном сайте ведомства.

В отчете изложены предварительные выводы экспертов, которые были сделаны в том числе на основе анализа данных черных ящиков, полученных после авиакатастрофы. Уточняется, что расследование, проведенное в рамках отчета, не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

В середине января в сети обнародовали расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолета с диспетчерами. Из нее следовало, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в казахстанский Актау.