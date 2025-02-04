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18:33, 4 февраля 2025Путешествия

Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета AZAL
Алина Черненко

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Документ из 53 страниц доступен на официальном сайте ведомства.

В отчете изложены предварительные выводы экспертов, которые были сделаны в том числе на основе анализа данных черных ящиков, полученных после авиакатастрофы. Уточняется, что расследование, проведенное в рамках отчета, не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

В середине января в сети обнародовали расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолета с диспетчерами. Из нее следовало, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в казахстанский Актау.

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