Опубликован отчет о расследовании катастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. О чем в нем говорится?

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении Embraer AZAL в Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. В документе, содержащем 53 страницы, изложены предварительные выводы экспертов, сделанные в том числе на основе анализа данных черных ящиков.

При этом в отчете не предполагается установления чьей-либо вины или ответственности по результатам расследования.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили. В предварительном отчете сказано, что в пять часов утра по местному времени произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В этот момент упало давление и уровень жидкости в гидросистеме № 3.

Командиру самолета сообщили, что в салоне взорвалось два сиденья. После экипаж связался с диспетчером Грозного и доложил о столкновении с птицами.

Пилоты самолета самостоятельно приняли решение лететь на Актау

Во время переговоров с диспетчером ростовского аэропорта пилоты приняли решение лететь на Актау. Как следует из опубликованного документа, они решили изменить курс самолета с Баку на Актау из-за лучших погодных условий. Также известно, что до смены курса экипаж рассматривал возможность совершить аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

«Ветер ноль сорок градусов, шесть метров в секунду, видимость более десяти километров, облачность

значительная на тысячу восемьдесят метров», — отчитался диспетчер ростовского аэропорта. «А, тогда, Ростов, тогда идем на Актау», — ответил пилот.

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

После экипаж самолета связался с вышкой аэропорта Актау и запросил аварийную посадку, а также передал международный сигнал бедствия.

В самолете нашли посторонние объекты

В отчете также опубликованы фотографии посторонних объектов, обнаруженных в разбившемся лайнере.

Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму предварительный отчет о крушении борта Azerbaijan Airlines

Также в ходе расследования были обнаружены внешние повреждения самолета. В отчете указано, что сквозные повреждения есть в отсеке гидросистемы № 3 и механизме управления стабилизатором.

Чтобы определить характер и происхождение повреждений, вызванных посторонними объектами, комиссия проведет соответствующие исследования и экспертизы.

Фото: Пресс-служба администрации Мангистауской области / РИА Новости

В России призвали избегать поспешных выводов о причинах авиакатастрофы

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции намекнул на интересное содержание расшифровки черных ящиков лайнера. По его словам, данные черных ящиков предоставили немало ценной и интересной информации, которая подчеркивает необходимость полного расследования.

«Нужно дождаться полноценного расследования и не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большом у счету не подтверждаются информацией с черных ящиков», — отметил министр.

Россия и Азербайджан могут решать любые вопросы, в том числе в контексте авиакатастрофы, добавил Лавров.