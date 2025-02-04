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19:50, 4 февраля 2025Путешествия

Опубликован отчет о расследовании катастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. О чем в нем говорится?

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении Embraer AZAL в Актау
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. В документе, содержащем 53 страницы, изложены предварительные выводы экспертов, сделанные в том числе на основе анализа данных черных ящиков.

При этом в отчете не предполагается установления чьей-либо вины или ответственности по результатам расследования.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили. В предварительном отчете сказано, что в пять часов утра по местному времени произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В этот момент упало давление и уровень жидкости в гидросистеме № 3.

Командиру самолета сообщили, что в салоне взорвалось два сиденья. После экипаж связался с диспетчером Грозного и доложил о столкновении с птицами.

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Пилоты самолета самостоятельно приняли решение лететь на Актау

Во время переговоров с диспетчером ростовского аэропорта пилоты приняли решение лететь на Актау. Как следует из опубликованного документа, они решили изменить курс самолета с Баку на Актау из-за лучших погодных условий. Также известно, что до смены курса экипаж рассматривал возможность совершить аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

«Ветер ноль сорок градусов, шесть метров в секунду, видимость более десяти километров, облачность
значительная на тысячу восемьдесят метров», — отчитался диспетчер ростовского аэропорта. «А, тогда, Ростов, тогда идем на Актау», — ответил пилот.

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

После экипаж самолета связался с вышкой аэропорта Актау и запросил аварийную посадку, а также передал международный сигнал бедствия.

В самолете нашли посторонние объекты

В отчете также опубликованы фотографии посторонних объектов, обнаруженных в разбившемся лайнере.

Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму

предварительный отчет о крушении борта Azerbaijan Airlines

Также в ходе расследования были обнаружены внешние повреждения самолета. В отчете указано, что сквозные повреждения есть в отсеке гидросистемы № 3 и механизме управления стабилизатором.

Чтобы определить характер и происхождение повреждений, вызванных посторонними объектами, комиссия проведет соответствующие исследования и экспертизы.

Фото: Пресс-служба администрации Мангистауской области / РИА Новости

В России призвали избегать поспешных выводов о причинах авиакатастрофы

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции намекнул на интересное содержание расшифровки черных ящиков лайнера. По его словам, данные черных ящиков предоставили немало ценной и интересной информации, которая подчеркивает необходимость полного расследования.

«Нужно дождаться полноценного расследования и не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большом у счету не подтверждаются информацией с черных ящиков», — отметил министр.

Россия и Азербайджан могут решать любые вопросы, в том числе в контексте авиакатастрофы, добавил Лавров.

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