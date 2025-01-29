Российского посла пригласили в МИД Азербайджана. Баку не понравились публикации в СМИ о крушении самолета в Актау

Посла РФ Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций о крушении AZAL

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел республики из-за ряда публикаций в СМИ о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.

Азербайджанская сторона указала, что публикация материалов, «основанных на дезинформации», «вызывает недопонимание» и противоречит духу декларации о союзническом взаимодействии двух стран. Как отметил МИД республики, результаты предварительного расследования авиакатастрофы известны, ведется работа по завершению расследования. Российскому дипломату также напомнили, что «ожидания от российской стороны в отношении этой катастрофы были открыто озвучены».

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Была опубликована расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами

16 января в сети обнародовали расшифровку. Из нее следовало, что экипаж самолета Embraer 190 самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в казахстанский Актау. Помимо прочего, выяснилось, что предположения о возможном столкновении с птицами, а также о взорвавшемся баллоне на борту исходили от экипажа во время переговоров с диспетчерами.

Минтранс Казахстана назвал расшифровку неофициальной. Вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев позднее заявил, что переговоры с борта AZAL нельзя считать «сливом» расшифровок черных ящиков, эти данные отличаются от реального содержимого черных ящиков. Чиновник сказал, что сам слушал обнародованный разговор, но «это больше переговоры наземные». Известно также, что Россия и Азербайджан уже получили копии материалов черных ящиков. «Нам скрывать нечего», — подытожил Бозумбаев.

Лавров заявил об интересной информации с черных ящиков

Глава МИД России Сергей Лавров призвал избегать поспешных выводов о причинах авиакатастрофы самолета AZAL. На пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2024 году, он намекнул на интересное содержание расшифровки черных ящиков лайнера. Дипломат указал, что данные с черных ящиков предоставили немало ценной и интересной информации, которая подчеркивает необходимость полного расследования.

Министр добавил, что Россия и Азербайджан могут решать любые вопросы, в том числе в контексте авиакатастрофы. Москва высоко оценила поддержку Баку ее участия в расследовании случившегося, добавил Лавров.