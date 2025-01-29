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00:29, 29 января 2025Мир

Российского посла пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе в Актау

Посла РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе в Актау
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Посла России в Баку Михаила Евдокимова пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций в прессе, связанных с авиакатастрофой вблизи Актау. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Азербайджана, передает ТАСС.

«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", известны, идет работа по завершению расследования», — говорится в сообщении.

15 января в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося под казахстанским городом Актау пассажирского самолета с диспетчерами. Из расшифровки разговора следует, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал последовательные решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге — в Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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