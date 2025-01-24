Бозумбаев: Расшифровка черных ящиков рейса AZAL отличается от оригинала

Ранее опубликованные переговоры с борта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под Актау, нельзя считать «сливом» расшифровок черных ящиков, заявил вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев. Он указал, что эти данные отличаются от реального содержимого черных ящиков.

Бозумбаев отметил, что сам слушал обнародованный разговор, но считает, что «это больше переговоры наземные». «Я не слышал там переговоров членов экипажа. В черном ящике есть все переговоры, который вел капитан, пилот и члены экипажа. Они немного больше. Исходя из этого я понял, что это не слив из нашей расследовательской группы», — подчеркнул он.

Там где-то в интернете кто-то что-то там опубликовал. Это не означает, что это истина, и есть большое отличие от содержимого черных ящиков Канат Бозумбаев вице-премьер Казахстана

Фото: Anna Jurkovska/ Shutterstock / Fotodom

Предварительные результаты расследования опубликуют на следующей неделе

Известно, что обломки потерпевшего крушение судна находятся в Актау. Бозумбаев добавил, что у экспертов из Казахстана, Азербайджана, России и Бразилии все это время был равный доступ к информации при расшифровке бортовых самописцев. В настоящее время они работают над расшифровкой.

Заместитель премьер-министра республики уточнил, что предварительные результаты расследования будут обнародованы уже на следующей неделе. При этом он отметил, что подведение окончательных итогов расследования может занять продолжительное время.

Также стало известно, что Россия и Азербайджан уже получили копии материалов черных ящиков. «Нам скрывать нечего», — сказал Бозумбаев.

Фото: Kazakhstan EMERCOM / Globallookpress.com

Расшифровка переговоров пилотов противоречила обвинениям в адрес России

На прошлой неделе в сети обнародовали расшифровку переговоров пилотов разбившегося пассажирского самолета с диспетчерами. Из нее следовало, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в казахстанский Актау.

Кроме того, утверждалось, что предположения о возможном столкновении лайнера с птицами, а также предположение о взорвавшемся баллоне на борту исходили от экипажа во время переговоров с диспетчерами. Также упоминалось и о внешнем воздействии на судно. В Казахстане эту расшифровку поспешили назвать неофициальной.

Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил российскую сторону в том, что версия о столкновении авиалайнера с птицами и взрыве баллона якобы не имела оснований. «Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести», — заявлял он.

Кроме того, расшифровка раскрыла и наличие внешнего воздействия на самолет, однако стало понятно, что пилот не стал объявлять на борту чрезвычайную ситуацию.