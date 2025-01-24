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11:29, 24 января 2025Путешествия

Стало известно об отличиях опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL от оригинала

Kazinform: опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Стало известно, что опубликованная расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего катастрофу под Актау, отличается от оригинала. Об этом рассказал Kazinform вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев.

По его словам, размещенная в сети расшифровка не является истиной — отличия от реальных записей значительные.

15 января в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося под казахстанским городом Актау пассажирского самолета с диспетчерами. Из расшифровки разговора следует, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал последовательные решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге — в Актау.

Самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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