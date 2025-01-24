Раскрыты новые подробности о расследовании крушения самолета под Актау

Предварительные результаты расследования по AZAL обнародуют на следующей неделе

Предварительные результаты расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау обнародуют на следующей неделе. Новые подробности о ситуации раскрыл заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

По его словам, расследование авиакатастрофы продолжает казахстанская комиссия с участием экспертов из России, Азербайджана, Бразилии и представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO). В настоящее время они работают над расшифровкой черных ящиков.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

В январе стало известно, что трое пострадавших россиян все еще остаются в больницах Москвы. Их состояние оценивается как среднетяжелое с благоприятным прогнозом.