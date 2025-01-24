Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:35, 24 января 2025Путешествия

Раскрыты новые подробности о расследовании крушения самолета под Актау

Предварительные результаты расследования по AZAL обнародуют на следующей неделе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Предварительные результаты расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау обнародуют на следующей неделе. Новые подробности о ситуации раскрыл заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

По его словам, расследование авиакатастрофы продолжает казахстанская комиссия с участием экспертов из России, Азербайджана, Бразилии и представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO). В настоящее время они работают над расшифровкой черных ящиков.

Материалы по теме:
В сухом остатке При посадке Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Что известно об этом самолете
В сухом остаткеПри посадке Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Что известно об этом самолете
3 апреля 2018
Еще полетаем Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики
Еще полетаемПочему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики
20 сентября 2018

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

В январе стало известно, что трое пострадавших россиян все еще остаются в больницах Москвы. Их состояние оценивается как среднетяжелое с благоприятным прогнозом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об отличиях опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL от оригинала

      В четырех российских городах накрыли вебкам-студии

      В Приднестровье люди вышли на митинги к границе с Молдавией

      Представлена первая публичная бета-версия Android 16

      Тур Лолиты оказался под угрозой срыва по одной причине

      Российские подростки в балаклавах вломились в чужой подъезд и попали на видео

      МИД заявил о планах России добиться гарантий об отсутствии Украины в НАТО

      Бывшего российского полицейского обвинили в получении взяток и превышении полномочий

      В российском регионе начали массово закрывать алкомаркеты

      Посол России заявил о вмешательстве Запада в выборы президента Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше