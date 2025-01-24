Раскрыты новые подробности о расследовании крушения самолета под Актау

Предварительные результаты расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау обнародуют на следующей неделе. Новые подробности о ситуации раскрыл заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, передает ТАСС.
По его словам, расследование авиакатастрофы продолжает казахстанская комиссия с участием экспертов из России, Азербайджана, Бразилии и представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO). В настоящее время они работают над расшифровкой черных ящиков.
Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.
В январе стало известно, что трое пострадавших россиян все еще остаются в больницах Москвы. Их состояние оценивается как среднетяжелое с благоприятным прогнозом.