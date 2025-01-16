В Казахстане назвали неофициальной расшифровку переговоров пилотов AZAL

Минтранс Казахстана: Расшифровка переговоров пилотов AZAL — неофициальная

Минтранс Казахстана назвал неофициальной расшифровку переговоров пилотов AZAL и отказался ее комментировать. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве подчеркнули, что комиссия по расследованию опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законов страны.

15 января в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с диспетчерами. Из расшифровки разговора следует, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал последовательные решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге — в Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили. Трое пострадавших россиян все еще остаются в больницах Москвы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом.