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11:01, 16 января 2025Путешествия

В Казахстане назвали неофициальной расшифровку переговоров пилотов AZAL

Минтранс Казахстана: Расшифровка переговоров пилотов AZAL — неофициальная
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Минтранс Казахстана назвал неофициальной расшифровку переговоров пилотов AZAL и отказался ее комментировать. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве подчеркнули, что комиссия по расследованию опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законов страны.

15 января в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с диспетчерами. Из расшифровки разговора следует, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал последовательные решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге — в Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили. Трое пострадавших россиян все еще остаются в больницах Москвы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом.

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