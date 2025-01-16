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13:46, 16 января 2025Путешествия

Власти Казахстана отреагировали на публикацию переговоров экипажа лайнера AZAL. Что там сказали?

Минтранс Казахстана отказался комментировать запись переговоров пилотов AZAL
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isa Tazhenbayev / XinHua / Globallookpress.com

Министерство транспорта Казахстана отказалось комментировать опубликованную запись переговоров диспетчеров и экипажа самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под казахстанским Актау 25 декабря 2024 года.

В ведомстве отметили, что комиссия по расследованию авиакатастрофы при Минтрансе продолжает устанавливать причины и до публикации своего предварительного отчета она «не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника».

Минтранс также указал на то, что отчет будет опубликован в соответствии с требованиями законодательства Казахстана и приложения 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Опубликованная расшифровка говорила о самостоятельном решении пилотов лететь в Актау

Накануне появилась расшифровка переговоров экипажа самолета Embraer 190 с диспетчерами. Из нее следует, что решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку — и в результате лететь в Актау — пилоты принимали самостоятельно.

Фото: Kazakhstan EMERCOM / Globallookpress.com

Диспетчеры предлагали экипажу садиться сначала в Грозном, затем — в Махачкале. Также экипажу сообщали информацию об обстановке в других российских аэропортах. Кроме того, из расшифровок ясно, что версию о столкновении самолета с птицами, а также о взорвавшемся на борту газовом баллоне озвучил именно экипаж самолета в переговорах с диспетчерами.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что версия о столкновении авиалайнера с птицами и взрыве баллона не имела оснований и «российская сторона хочет замять вопрос».

Официальную расшифровку проводят в Бразилии

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что содержимое черных ящиков разбившегося самолета AZAL содержит «немало интересной информации», которая лишний раз убеждает в необходимости дождаться полноценного расследования. Он также подчеркнул, что некоторые заявленные в СМИ предварительные выводы не подтверждаются данными с черных ящиков.

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Бортовые самописцы для расшифровки были направлены Казахстаном в Бразилию для обеспечения объективности и непредвзятости расследования, объяснил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что воздушное судно было построено в этой стране компанией Embraer. Также к следствию подключены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и Межгосударственного авиационного комитета.

Исследования ящиков проводят специалисты ВВС Бразилии, которые передадут полученные сведения управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

В свою очередь, накануне в Следственном комитете России сообщили, что их сотрудники изучат переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром разбившегося самолета. Будет проведена комплексная авиационно-техническая и комиссионная организационно-техническая судебная экспертизы, планируется анализ всех систем самолета, а также будет дана правовая оценка действия должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО, указали там.

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