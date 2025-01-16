Минтранс Казахстана отказался комментировать запись переговоров пилотов AZAL

Министерство транспорта Казахстана отказалось комментировать опубликованную запись переговоров диспетчеров и экипажа самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под казахстанским Актау 25 декабря 2024 года.

В ведомстве отметили, что комиссия по расследованию авиакатастрофы при Минтрансе продолжает устанавливать причины и до публикации своего предварительного отчета она «не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника».

Минтранс также указал на то, что отчет будет опубликован в соответствии с требованиями законодательства Казахстана и приложения 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Опубликованная расшифровка говорила о самостоятельном решении пилотов лететь в Актау

Накануне появилась расшифровка переговоров экипажа самолета Embraer 190 с диспетчерами. Из нее следует, что решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку — и в результате лететь в Актау — пилоты принимали самостоятельно.

Фото: Kazakhstan EMERCOM / Globallookpress.com

Диспетчеры предлагали экипажу садиться сначала в Грозном, затем — в Махачкале. Также экипажу сообщали информацию об обстановке в других российских аэропортах. Кроме того, из расшифровок ясно, что версию о столкновении самолета с птицами, а также о взорвавшемся на борту газовом баллоне озвучил именно экипаж самолета в переговорах с диспетчерами.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что версия о столкновении авиалайнера с птицами и взрыве баллона не имела оснований и «российская сторона хочет замять вопрос».

Официальную расшифровку проводят в Бразилии

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что содержимое черных ящиков разбившегося самолета AZAL содержит «немало интересной информации», которая лишний раз убеждает в необходимости дождаться полноценного расследования. Он также подчеркнул, что некоторые заявленные в СМИ предварительные выводы не подтверждаются данными с черных ящиков.

Бортовые самописцы для расшифровки были направлены Казахстаном в Бразилию для обеспечения объективности и непредвзятости расследования, объяснил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что воздушное судно было построено в этой стране компанией Embraer. Также к следствию подключены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и Межгосударственного авиационного комитета.

Исследования ящиков проводят специалисты ВВС Бразилии, которые передадут полученные сведения управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

В свою очередь, накануне в Следственном комитете России сообщили, что их сотрудники изучат переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром разбившегося самолета. Будет проведена комплексная авиационно-техническая и комиссионная организационно-техническая судебная экспертизы, планируется анализ всех систем самолета, а также будет дана правовая оценка действия должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО, указали там.