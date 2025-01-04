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13:07, 4 января 2025Бывший СССР

В Бразилии приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося самолета AZAL

В Бразилии началась расшифровка черных ящиков разбившегося самолета AZAL
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: NEWS.ru / Globallookpress.com

В Бразилии специалисты приступили к расшифровке черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение в казахстанском Актау. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на азербайджанское информагентство Report.

Исследования проводят специалисты ВВС Бразилии, которые передадут полученные сведения управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана. Это агентство проводит расследование по обстоятельствах авиапроисшествия.

3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы направила бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию для обеспечения объективности и непредвзятости расследования.

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