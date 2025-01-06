«Трагедии можно было бы избежать». Президент Азербайджана назвал способ предотвратить крушение самолета под Актау

Президент Азербайджана Алиев: падения самолета AZAL в Актау можно было избежать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с семьями экипажа самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года близ казахстанского города Актау, и выжившими бортпроводниками. Во время мероприятия политик заявил, что авиакатастрофы можно было бы избежать.

По мнению политика, предотвратить трагедию могло бы закрытие воздушного пространства над столицей Чеченской Республики городом Грозным и аэропортом, а также соблюдение правил наземного обслуживания авиации.

Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать Ильхам Алиев президент Азербайджана

Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе

Президент Азербайджана призвал найти и наказать виновных в крушении самолета AZAL. Он возложил вину за происшествие на «представителей Российской Федерации», не уточнив, про кого именно идет речь.

«Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — подчеркнул политик.

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Он отметил, что расшифровка черных ящиков продолжается. Этот процесс происходит в Бразилии. Исследования проводят специалисты ВВС страны, которые передадут полученные сведения управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уточнил, что бортовые самописцы направили для расшифровки в Бразилию, чтобы обеспечить объективность и непредвзятость расследования.

Озвучена предварительная версия крушения самолета под Актау

25 декабря самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау по пути из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.

Алиев заявил, что пассажирский лайнер получил повреждения вследствие обстрела с земли. Однако он отметил, что окончательная версия станет известна после вскрытия всех черных ящиков.

Фото: Official website of the President of the Republic of Azerbaijan / Reuters

«Но и первоначальные версии достаточно обоснованны и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозного, и практически потерял управление», — указал глава государства.

Отдельно в своем выступлении на телеканале AzTV Алиев подчеркнул, что Баку не считает, что самолет сбили намеренно.