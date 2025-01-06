Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с семьями экипажа самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года близ казахстанского города Актау, и выжившими бортпроводниками. Во время мероприятия политик заявил, что авиакатастрофы можно было бы избежать.
По мнению политика, предотвратить трагедию могло бы закрытие воздушного пространства над столицей Чеченской Республики городом Грозным и аэропортом, а также соблюдение правил наземного обслуживания авиации.
Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать
Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе
Президент Азербайджана призвал найти и наказать виновных в крушении самолета AZAL. Он возложил вину за происшествие на «представителей Российской Федерации», не уточнив, про кого именно идет речь.
«Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — подчеркнул политик.
Он отметил, что расшифровка черных ящиков продолжается. Этот процесс происходит в Бразилии. Исследования проводят специалисты ВВС страны, которые передадут полученные сведения управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уточнил, что бортовые самописцы направили для расшифровки в Бразилию, чтобы обеспечить объективность и непредвзятость расследования.
Озвучена предварительная версия крушения самолета под Актау
25 декабря самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау по пути из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.
Алиев заявил, что пассажирский лайнер получил повреждения вследствие обстрела с земли. Однако он отметил, что окончательная версия станет известна после вскрытия всех черных ящиков.
«Но и первоначальные версии достаточно обоснованны и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозного, и практически потерял управление», — указал глава государства.
Отдельно в своем выступлении на телеканале AzTV Алиев подчеркнул, что Баку не считает, что самолет сбили намеренно.