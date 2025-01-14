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15:57, 14 января 2025Мир

«Немало интересной информации». Лавров намекнул на содержание расшифровки черных ящиков азербайджанского лайнера

Лавров: Расшифровка черных ящиков разбившегося AZAL не подтверждает выводы СМИ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Azamat Sarsenbayev / XinHua / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров призвал избегать поспешных выводов о причинах авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился под Актау, основываясь на неподтвержденной информации. В своем заявлении, сделанном на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2024 году, он намекнул на интересное содержание расшифровки черных ящиков азербайджанского лайнера.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Лавров заявил об интересной информации после расшифровки черных ящиков самолета AZAL

По его словам, данные с черных ящиков предоставили немало ценной и интересной информации, которая подчеркивает необходимость полного расследования.

Нужно дождаться полноценного расследования и не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большом у счету не подтверждаются информацией с черных ящиков

Сергей ЛавровГлава МИД России

Министр также отметил, что Россия и Азербайджан способны решать любые вопросы, включая расследование трагедии. Кроме того, добавил он, Москва высоко оценила поддержку Баку в организации взаимодействия по изучению причин и обстоятельств авиакатастрофы. Он еще раз обратил внимание на то, что данные расшифровки самописцев говорят о необходимости дождаться заключительных итогов расследования.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия заинтересована в объективном расследовании случившегося и уже дала соответствующие поручения следственным органам. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин и Алиев дважды обсуждали катастрофу и российская сторона оказывает все необходимое содействие.

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

Путин извинился перед Алиевым за инцидент с AZAL

28 декабря Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Оба министра подчеркнули важность установления всех обстоятельств происшествия и принятия мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В тот же день было проведен разговор на более высоком уровне. Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев также обсудили эту тему, заявив, что расследование будет прозрачным, а общественность будет своевременно информироваться о ходе дела и установлении обстоятельств. Также Путин извинился перед Алиевым за то, что инцидент произошел в российском воздушном пространстве. Помимо этого российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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Со своей стороны Алиев сообщил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией, из-за чего полностью утратил управление. Благодаря мастерству пилотов удалось избежать более серьезных последствий. Он отметил наличие пробоин на корпусе самолета, а также травмы у пассажиров.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL разбился под Актау 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, но из-за неблагоприятных погодных условий был перенаправлен в Махачкалу, а затем — в Актау, где и потерпел крушение. На борту находились 67 человек, из которых выжили 29, включая 9 граждан России. Причины катастрофы до сих пор устанавливаются. Расследование обстоятельств продолжается.

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