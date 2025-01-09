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16:21, 9 января 2025Россия

«Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

Песков заявил, что в Кремле не знают о словах Карасева в адрес Алиева
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Владимира Карасёва

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с оскорблением президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты (ОП) России Владимиром Карасевым, выразившим в своем Telegram-канале недовольство в отношении заявлений азербайджанского лидера о ситуации с крушением самолета AZAL.

Пресс-секретарь российского президента указал, что ничего не знает об этой резонансной ситуации.

Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь. (…) Мы не видели этих слов, не слышали этих слов

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ

Песков также подчеркнул, что в вопросах внешней политики необходимо ориентироваться на действия и заявления российского президента и МИД.

В Азербайджане отреагировали на слова Карасева, назвав его далеким от культуры существом

Скандал был спровоцирован публикацией Карасева, которая начиналась со слов «и о ***** (представителях движения ЛГБТ)» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Политик также назвал Алиева обиженным. Впоследствии он пытался объяснить, что имел в виду испанское слово pedir, обозначающее глагол «просить/требовать». Как указал Карасев, данным словом обозначают людей, которые требуют слишком много.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Таким образом общественник отреагировал на слова Алиева о крушении самолета Embraer 190 под Актау. Он посчитал, что азербайджанский лидер не имеет права обращаться к российским властям в обвинительном тоне.

После этого на слова члена ОП отреагировали в Баку. Представитель Министерства экологии страны Амин Мамедов заявил, что в Москве «все чаще люди высокого социального статуса начали позволять себе оскорбительную риторику».

Ранее общественные деятели России служили примером высокой культуры, однако сегодня эти качества, к сожалению, утрачены. И о самолете AZAL рассуждает такое далекое от культуры существо, как Карасев

Амин Мамедовпредставитель Министерства экологии Азербайджана

В правительстве страны также добавили, что если российский политик не столкнется с последствиями своих слов, то это покажет, «на каком уровне Общественная палата находится сейчас».

В России хотят объективного расследования авиакатастрофы

Песков также указал, что российская сторона хочет объективного расследования авиакатастрофы с самолетом AZAL. «Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — сообщил он, уточнив, что с момента трагедии российский президент Владимир Путин и его коллега Ильхам Алиев дважды говорили по телефону. Кроме того, Путин принес извинения и выразил соболезнование.

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Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Азербайджаном.

Самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря прошлого года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, включая 9 российских граждан. На данный момент идет расследование причин авиакатастрофы.

ЖЗЛ
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