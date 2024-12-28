Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL в Актау

Президент России Владимир Путин принес извинения Баку в связи с тем, что инцидент с потерпевшим крушение пассажирским самолетом Embraer 190 авиакомпании AZAL произошел на территории РФ. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Как сообщил Кремль, главы двух государств подробно обсудили вопросы, касающиеся крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи города Актау в Казахстане. Путин выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фото: Kazakhstan EMERCOM / Globallookpress.com

В разговоре было отмечено, что лайнер, следовавший четко по расписанию, неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного.

В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения пресс-служба Кремля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, в настоящий момент следователи допрашивают гражданских и военных специалистов. Кроме того, в Грозном находятся сотрудники азербайджанской прокуратуры, они работают вместе с представителями Генпрокуратуры и СК РФ.

Алиев заявил о многочисленных дырах в корпусе самолета

Президент Азербайджана в беседе с Путиным заявил, что самолет AZAL подвергся внешнему воздействию, находясь в воздушном пространстве России. Он добавил, что этот факт был доказан.

Алиев также рассказал, что в корпусе самолета обнаружили многочисленные дыры, он также обратил внимание на тот факт, что пассажиры и члены экипажа получили ранения. Стороны в ходе беседы подчеркнули важность расследования всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности. Президент Азербайджана добавил, что комиссия, состоящая из международных экспертов, уже приступила к работе, она изучит причины авиакатастрофы.