Россия и Азербайджан получили копии материалов черных ящиков самолета AZAL

У РФ и Азербайджана появились копии материалов черных ящиков самолета AZAL

У России и Азербайджана есть копии материалов черных ящиков самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под казахстанским Актау. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Бозумбаев, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

«Копии этих материалов есть как и у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего», — сказал он.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

15 января в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов самолета. Минтранс Казахстана назвал ее неофициальной.