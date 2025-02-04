Опубликовано фото внешних повреждений упавшего в Актау самолета

Минтранс Казахстана опубликовал фото внешних повреждений упавшего самолета AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал фото внешних повреждений самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), упавшего в Актау. Снимки размещены в отчете, доступном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов потерпевшего крушение лайнера выявил сквозные и несквозные повреждения разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Кроме того, похожие повреждения нашли на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на его агрегатах и компонентах. В некоторых местах они имеют правильную прямоугольную форму.

В отчете также приложены фотографии и график, которые доказывают повреждения гидравлических систем до столкновения с землей, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты самолета. Их следствием будет потеря гидравлической жидкости, указано в документе. В ведомстве пояснили, что характер и происхождение сквозных повреждений определят специальные исследования и экспертизы.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили. В середине января в сети появилась расшифровка переговоров пилотов разбившегося самолета с диспетчерами. Из нее следовало, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в казахстанский Актау.