Опубликованы переговоры экипажа самолета AZAL о выборе места экстренной посадки

Пилоты самолета AZAL самостоятельно приняли решение лететь на Актау

Пилоты потерпевшего крушение самолета авиакомпании Azerbajian Airlines (AZAL) самостоятельно приняли решение лететь в Актау. Переговоры экипажа о выборе места экстренной посадки опубликованы в предварительном отчете Министерства транспорта Казахстана о крушении судна, доступном в Telegram-канале издания Tengrinews.kz.

Как следует из опубликованного документа, пилоты решили изменить курс самолета с Баку на Актау после получения отчета от авиадиспетчера о погодных условиях в казахстанском аэропорту.

«Ветер ноль сорок градусов, шесть метров в секунду, видимость более десяти километров, облачность значительная на тысячу восемьдесят метров», — отчитался диспетчер ростовского аэропорта. «А, тогда, Ростов, тогда идем на Актау», — ответил пилот.

Согласно расшифровке переговоров, до смены курса экипаж также рассматривал возможность совершить посадку в аэропорту Минеральных Вод, но решил возвращаться в Баку после получения отчета о погодных условиях.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.