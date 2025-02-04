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19:27, 4 февраля 2025Бывший СССР

Описаны сквозные повреждения в потерпевшем крушение самолете AZAL

Минтранс Казахстана: Повреждения гидравлики самолета AZAL были получены извне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Повреждения гидравлики и электропроводки разбившегося под Актау самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, вероятно, были получены извне. Об этом свидетельствуют данные предварительного отчета Минтранса Казахстана по результатам расследования авиационного происшествия, опубликованного на сайте ведомства.

В отчете приведены фотографии, которые подтверждают повреждение гидравлических систем до столкновения с землей. Отмечается, что это могло произойти из-за проникновения внешних объектов в компоненты воздушного судна.

Аналогичные данные приводятся и в отношении повреждений электрической проводки, которая, как утверждается в отчете, также была повреждена извне.

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