Описаны сквозные повреждения в потерпевшем крушение самолете AZAL

Минтранс Казахстана: Повреждения гидравлики самолета AZAL были получены извне

Повреждения гидравлики и электропроводки разбившегося под Актау самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, вероятно, были получены извне. Об этом свидетельствуют данные предварительного отчета Минтранса Казахстана по результатам расследования авиационного происшествия, опубликованного на сайте ведомства.

В отчете приведены фотографии, которые подтверждают повреждение гидравлических систем до столкновения с землей. Отмечается, что это могло произойти из-за проникновения внешних объектов в компоненты воздушного судна.

Аналогичные данные приводятся и в отношении повреждений электрической проводки, которая, как утверждается в отчете, также была повреждена извне.