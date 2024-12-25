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11:47, 25 декабря 2024Бывший СССР

Алиев вернется в Азербайджан из России на фоне крушения самолета в Актау

Президент Азербайджана вернется в Баку из России после крушения самолета в Актау
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в Баку из России в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, передает РИА Новости.

«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку», — передает агентству официальный азербайджанский источник.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что столкновение с птицей могло привести к остановке двигателя разбившегося в Казахстане самолета Embraer E190AR, но нужно ждать выводов официальной комиссии.

Направлявшийся из Азербайджана в Россию самолет разбился в Казахстане. Известно, что это был пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines. Он летел из Баку в Грозный и подал экстренный сигнал. Лайнер упал недалеко от Актау, Казахстан.

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