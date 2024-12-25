Заслуженный пилот России раскрыл подробности о разбившемся в Казахстане самолете

Пилот Сытник: столкновение с птицей могло привести к остановке двигателя Embraer

Столкновение с птицей могло привести к остановке двигателя разбившегося в Казахстане самолета Embraer E190AR, но нужно ждать выводов официальной комиссии, рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник. О безопасности воздушного судна эксперт сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Embraer — это средний магистральный самолет, узкофюзеляжный. Берет до ста человек пассажиров. Летает на дальность до трех с половиной тысяч. Имеет два двигателя турбореактивных. Embraer — хороший самолет. Для своих параметров, для своего назначения он нормальный. Поэтому по самому самолету вопросов нет», — сказал Сытник.

Все самолеты надежные. Ненадежные самолеты не выпускают. Потому что их просто никто не будет эксплуатировать. Есть более надежные, есть менее надежные, но все в технических условиях отвечают безопасности Юрий Сытник заслуженный пилот России

Заслуженный пилот отметил, что в районе аэропортов всегда есть стаи птиц, потому что они греются на взлетных полосах и находятся на расположенных неподалеку свалках.

«Если он был уже на высоте круга — где-то 400-600 метров, то, вполне возможно, он мог столкнуться со стаей птиц, и это привело к остановке двигателя. Высота маленькая, не смог довернуть, и произошло столкновение с землей. Хотя можно было как-то помягче приземлиться. Поэтому не факт, что это птицы. Нужно ждать выводов официальной комиссии, которая будет заниматься этим вопросом», — заключил он.

Ранее стало известно, что направлявшийся из Азербайджана в Россию самолет разбился в Казахстане. Известно, что это был пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines. Он летел из Баку в Грозный и подал экстренный сигнал. Лайнер упал недалеко от Актау, Казахстан.