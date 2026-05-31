Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:20, 31 мая 2026Наука и техника

В США нашли способ сбивать дроны без использования дорогостоящих ракет

WSJ: В США начали разработку способов борьбы с дронами без использования дорогих ракет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: JustinDA101 / Shutterstock / Fotodom  

В США начали разработку способов борьбы с дронами без использования дорогостоящих ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о связке из двух бронеавтомобилей MADIS, на один из которых устанавливается усовершенствованный радар, а на второй — зенитно-ракетный комплекс Stinger. Предварительно, обе машины также должны быть оснащены небольшой пушкой, пулеметом и системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным издания, идея системы заключается в том, чтобы военные могли выбрать один из нескольких вариантов защиты от дронов — орудия, ракеты или средства РЭБ, исходя из конкретной ситуации, и не полагаться только на дорогостоящее вооружение.

Авторы статьи подсчитали, что даже несмотря на то, что вышеназванные боеприпасы менее точны, чем ракеты, их применение потенциально обходится дешевле. Так, в случае, если для поражения одного беспилотника придется потратить до пяти снарядов, на это уйдет не более 11 250 долларов, в то время как ракеты Stinger стоят около 430 тысяч долларов каждая.

Ранее стало известно, что американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые похожи на российские «Герани», получат программное обеспечение для работы в составе роя. Возможности системы планируют продемонстрировать осенью 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Дании оценила вероятность конфликта между Россией и Европой

    Нежелание посольств ЕС эвакуироваться из Киева объяснили

    В США нашли способ сбивать дроны без использования дорогостоящих ракет

    Знание украинского языка помогло российскому военному в бою

    Арестован пытавшийся изнасиловать пятилетнюю девочку в российском городе мужчина

    Георгий Чивчян одержал 21 победу в истории RDS

    В одном клубе КХЛ избавились от всех иностранных хоккеистов

    МИД Эстонии счел мирные переговоры по Украине заманиванием Запада «в ловушку» России

    ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

    Назван простой способ избавиться от головной боли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok